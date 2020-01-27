Хоккеист «Барыса» признан лучшим нападающим недели КХЛ
Никита Михайлис из казахстанского «Барыса» признан лучшим нападающим девятнадцатой недели в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Никита Михайлис из казахстанского «Барыса» признан лучшим нападающим девятнадцатой недели в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Форвард сборной Казахстана в трех гостевых матчах недели набрал четыре (3+1) очка.
Его гол в игре против «Йокерита» стал победным, а в матче против СКА Михайлис отметился дублем. Причем игрок «Барыса» не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1».
Всего в текущем сезоне Михайлис провел за «Барыс» 52 матча в «регулярке», в которых набрал 28 (14+14) очков.
Добавим, что лучшим вратарем недели признан Никита Беспалов («Спартак»), лучшим защитником стал Коди Франсон («Авангард»), а в номинации «лучший новичок» первенствовал нападающий Василий Подколзин (СКА).