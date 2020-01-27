Хоккеист «Барыса» признан лучшим нападающим недели КХЛ

Вратарь «Барыса» прозевал передачу Кугрышева. Ему забили, пока он смотрел за ворота

Его гол в игре против «Йокерита» стал победным, а в матче против СКА Михайлис отметился дублем. Причем игрок «Барыса» не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1».