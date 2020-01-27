Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. НХЛ
28.01
Монреаль Канадиенс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
28.01
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Все события
Фоторепортажи
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
14:26 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист «Барыса» признан лучшим нападающим недели КХЛ

Никита Михайлис из казахстанского «Барыса» признан лучшим нападающим девятнадцатой недели в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Форвард сборной Казахстана в трех гостевых матчах недели набрал четыре (3+1) очка.

Читайте также
Вратарь «Барыса» прозевал передачу Кугрышева. Ему забили, пока он смотрел за ворота

Его гол в игре против «Йокерита» стал победным, а в матче против СКА Михайлис отметился дублем. Причем игрок «Барыса» не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1».

Всего в текущем сезоне Михайлис провел за «Барыс» 52 матча в «регулярке», в которых набрал 28 (14+14) очков.

Добавим, что лучшим вратарем недели признан Никита Беспалов («Спартак»), лучшим защитником стал Коди Франсон («Авангард»), а в номинации «лучший новичок» первенствовал нападающий Василий Подколзин (СКА).

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Стала известна стоимость трансфера "кыргызского Месси" в "Кайрат"
Кобе — наша виртуальная реальность. Памяти легендарного игрока
Овечкин уникален. Он один в эпоху вымерших суперснайперов
«Коби Брайант был лицом баскетбола»: соболезнования после гибели
Александр Медведев: Про Кокорина не буду ничего говорить
Загитовой нужно возвращаться. Она может побеждать юных чемпионок
«Ювентус» потерпел второе поражение в Серии А, уступив «Наполи»
Чемпионат США по фигурному катанию: Лью не сделала четверной
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь