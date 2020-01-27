Обгоняет даже Доуса. Как казахстанский форвард помогал «Барысу» громить «Автомобилист» в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Подопечные Андрея Скабелки после 52 игр «регулярки» набрали 67 очков и занимают третье место на «Востоке». Всего на два очка отстает «Автомобилист», за который выступает бывший капитан «Барыса» Доус. Их очная встреча ожидается, как шоу, но «Авто» не всегда был так силен, как сейчас. Несколько лет назад «Барыс» прошел соперников всухую в плей-офф, а из 30 очных встреч выиграл 19.

В Екатеринбурге строят команду, которая должна всерьез претендовать на Кубок Гагарина, но главной звездой противостояния с «Барысом» является фланговый форвард из Казахстана — Старченко к 18 голам добавил шесть голевых передач. У Доуса на очко меньше — 23 (11+12) баллов. Сначала канадец набирал их «Барыс», а сейчас — за «Автомобилист».

Все матчи Старченко с «Автомобилистом» в КХЛ

14 ноября 2009 года. «Барыс» — «Автомобилист» — 5:4 ОТ 11 декабря 2009 года. «Автомобилист» — «Барыс» — 5:2

29 октября 2010 года. «Автобилист» — «Барыс» — 3:2

19 января 2011 года. «Барыс» — «Автомобилист» — 3:4 Б

2 октября 2011 года. «Автомобилист» — «Барыс» — 1:3 — первый победный гол в очных матчах

2 декабря 2011 года. «Барыс» — «Автомобилист» — 8:1 — гол и две передачи

16 ноября 2012 года. «Барыс» — «Автомобилист» — 7:2 — гол

25 ноября 2012 года. «Автомобилист» — «Барыс» — 4:5 ОТ — гол

22 сентября 2013 года. «Барыс» — «Автомобилист» — 7:2 — два гола

24 января 2014 года. «Автомобилист» — «Барыс» — 6:2 — пас

8 марта 2014 года. «Барыс» — «Автомобилист» — 3:2 ОТ — два гола

9 марта 2014 года. «Барыс» — «Автомобилист» — 5:4 ОТ — два гола

11 марта 2014 года. «Автомобилист» — «Барыс» — 1:2

12 марта 2014 года. «Автомобилист» — «Барыс» — 1:2

10 января 2015 года. «Барыс» — «Автомобилист» — 4:1 — два гола

20 сентября 2015 года. «Автомобилист» — «Барыс» — 2:1 Б

5 января 2016 года. «Барыс» — «Автомобилист» — 4:3 — гол

11 сентября 2016 года. «Барыс» — «Автомобилист» — 3:4

13 ноября 2016 года. «Барыс» — «Автомобилист» — 4:0

7 декабря 2016 года. «Автомобилист» — «Барыс» — 3:4 — гол

18 января 2018 года. «Автомобилист» — «Барыс» — 2:4 — два гола

23 января 2018 года. «Барыс» — «Автомобилист» — 2:3 Б — пас

16 октября 2018 года. «Автомобилист» — «Барыс» — 1:2 — два паса

1 декабря 2018 года. «Барыс» — «Автомобилист» — 2:7

31 октября 2019 года. «Барыс» — «Автомобилист» — 3:4 ОТ 19 ноября 2019 года. «Барыс» — «Автомобилист» — 3:2 ОТ 26 ноября 2019 года. «Автомобилист» — «Барыс» — 1:2 ОТ 29 декабря 2019 года. «Барыс» — «Автомобилист» — 4:2 — два гола.

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Как мы видим, если «48-й» номер отличался во встречах с клубом из Екатеринбурга, то мог забить и два гола. Участвовал форвард и в разгромных матчах, когда «Автомобилист» пропускал по семь-восемь шайб.

Старченко забивал в 12 играх против российской команд — во всех столичная команда праздновала победу. В текущем сезоне соперники встречались четыре раза и со счетом 3:1 впереди «Барыса».

Добавим, что помимо матча, который пройдет сегодня, 27 января, конкуренты встретятся еще раз — 11 февраля в Екатеринбурге. Команды в таблице шесть очков от второй четверки претендентов на плей-офф и вряд ли они встретятся в первом круге Кубка Гагарина.