«Барыс» победил команду Доуса и прервал серию неудач в КХЛ

Игра проходила сегодня, 27 января, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Первый период остался за «Барысом». Гости вышли вперед на 16-й минуте — отличился канадец Корбэн Найт.

Второй период активнее начал «Автомобилист», который уже на 47-й секунде усилиями Рафаэля Батыршина сравнял счет. Впрочем, «Барыс» еще до перерыва смог снова не только вернуть себе преимущество, но и развить его: на 32-й минуте забил Никита Михайлис, которого ранее признали лучшим нападающим недели в КХЛ, а на 39-й — Линус Виделль.

В третьем периоде зрители увидели две шайбы. На 55-й минуте интригу в игру вернул Евгений Мозер, который отличился, когда защитник «Барыса» Джесси Блэкер покидал скамейку штрафников. Окончательный же счет был установлен за 19 секунд до финальной сирены — в пустые ворота хозяев забил Дастин Бойд.

В этом матче у «Автомобилиста» сыграл форвард Найджел Доус, который включен в расширенный состав сборной Казахстана на квалификацию к Олимпиаде-2022. Экс-капитан «Барыса» в итоге не сумел отметиться результативными очками против своего бывшего клуба.

Эта победа помогла «Барысу» прервать серию неудач. Перед поездкой в Екатеринбург команда Андрея Скабелки в гостях проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:5) и санкт-петербургскому СКА (4:7).