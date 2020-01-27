«Барыс» победил команду Доуса и прервал серию неудач в КХЛ
Казахстанский «Барыс» победил «Автомобилист» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» победил «Автомобилист» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 27 января, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
Первый период остался за «Барысом». Гости вышли вперед на 16-й минуте — отличился канадец Корбэн Найт.
Второй период активнее начал «Автомобилист», который уже на 47-й секунде усилиями Рафаэля Батыршина сравнял счет. Впрочем, «Барыс» еще до перерыва смог снова не только вернуть себе преимущество, но и развить его: на 32-й минуте забил Никита Михайлис, которого ранее признали лучшим нападающим недели в КХЛ, а на 39-й — Линус Виделль.
В третьем периоде зрители увидели две шайбы. На 55-й минуте интригу в игру вернул Евгений Мозер, который отличился, когда защитник «Барыса» Джесси Блэкер покидал скамейку штрафников. Окончательный же счет был установлен за 19 секунд до финальной сирены — в пустые ворота хозяев забил Дастин Бойд.
В этом матче у «Автомобилиста» сыграл форвард Найджел Доус, который включен в расширенный состав сборной Казахстана на квалификацию к Олимпиаде-2022.
Эта победа помогла «Барысу» прервать серию неудач. Перед поездкой в Екатеринбург команда Андрея Скабелки в гостях проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:5) и
Теперь «Барыс» ждут два матча на своем льду: 30 января в гости пожалует нижнекамский «Нефтехимик», а 1 февраля — омский «Авангард», который лидирует в дивизионе Чернышева.
|Андрей Мартемьянов
|Андрей Скабелка
|Леонид Фомин(Леонид Фомин)
|Эдвард Паскуале
|15:55
|Корбан Найт(Линус Виделль, Алексей Маклюков)
|16:36
|Павел Акользин
|20:47
|Рафаэль Батыршин(Джефф Плэтт, Михаил Мамкин)
|31:02
|Никита Михайлис(Аркадий Шестаков, Алексей Маклюков)
|38:08
|Линус Виделль
|48:36
|Алексей Маклюков
|52:24
|Джесси Блэкер
|54:25
|Евгений Мозер(Георгий Белоусов, Вячеслав Литовченко)
|59:41
|Дастин Бойд(Линус Виделль, Джесси Блэкер)
|0
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш(Латвия, Рига)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)