Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Куньлунь
23
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
Локомотив
21
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
Витязь
14
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
24
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
24
Хоккей. НХЛ
28.01
Монреаль Канадиенс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
28.01
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
28.01
Нэшвилл Предаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
28.01
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
28.01
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
28.01
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
9Погиб Коби Брайант
19:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» победил команду Доуса и прервал серию неудач в КХЛ

Казахстанский «Барыс» победил «Автомобилист» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра проходила сегодня, 27 января, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Первый период остался за «Барысом». Гости вышли вперед на 16-й минуте — отличился канадец Корбэн Найт.

Второй период активнее начал «Автомобилист», который уже на 47-й секунде усилиями Рафаэля Батыршина сравнял счет. Впрочем, «Барыс» еще до перерыва смог снова не только вернуть себе преимущество, но и развить его: на 32-й минуте забил Никита Михайлис, которого ранее признали лучшим нападающим недели в КХЛ, а на 39-й — Линус Виделль.

В третьем периоде зрители увидели две шайбы. На 55-й минуте интригу в игру вернул Евгений Мозер, который отличился, когда защитник «Барыса» Джесси Блэкер покидал скамейку штрафников. Окончательный же счет был установлен за 19 секунд до финальной сирены — в пустые ворота хозяев забил Дастин Бойд.

В этом матче у «Автомобилиста» сыграл форвард Найджел Доус, который включен в расширенный состав сборной Казахстана на квалификацию к Олимпиаде-2022. Экс-капитан «Барыса» в итоге не сумел отметиться результативными очками против своего бывшего клуба.

Эта победа помогла «Барысу» прервать серию неудач. Перед поездкой в Екатеринбург команда Андрея Скабелки в гостях проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:5) и санкт-петербургскому СКА (4:7).

Теперь «Барыс» ждут два матча на своем льду: 30 января в гости пожалует нижнекамский «Нефтехимик», а 1 февраля — омский «Авангард», который лидирует в дивизионе Чернышева.

Автомобилист
2:4
0:1, 1:2, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2427.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 3900 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновАндрей Скабелка
Вратари
Леонид Фомин(Леонид Фомин)Эдвард Паскуале
1-й период
15:55Корбан Найт(Линус Виделль, Алексей Маклюков)
16:36Павел Акользин
2-й период
20:47Рафаэль Батыршин(Джефф Плэтт, Михаил Мамкин)
31:02Никита Михайлис(Аркадий Шестаков, Алексей Маклюков)
38:08Линус Виделль
3-й период
48:36Алексей Маклюков
52:24Джесси Блэкер
54:25Евгений Мозер(Георгий Белоусов, Вячеслав Литовченко)
59:41Дастин Бойд(Линус Виделль, Джесси Блэкер)
Статистика
0Штрафное время6
3Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Эксперт из США посоветовал Елеусинову подумать о смене весовой категории
Бекхэм написал трогательное письмо в память о Коби Брайанте
«Динамо» интересуется полузащитником «Зенита» и сборной России
Многократная чемпионка мира оправдана по делу о допинге
Тренер Нурмагомедова рассказал, из-за чего Хабиб может проиграть
Российская биатлонистка выиграла индивидуальную гонку на ЮЧМ
«Краснодар» отменил матч с командой из китайского города Ухань
Чемпионка ОИ по теннису из России объявит о завершении карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь