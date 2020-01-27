«У меня уже спрашивают, какие секреты против «Авто». Скабелка — о победе «Барыса» над командой Доуса и плей-офф

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

— Очень непростой выезд, конечно. Предыдущие две игры сложились не в нашу пользу. Конечно, нам нужно было правильно отреагировать на эти матчи. Хочу поблагодарить ребят за то, что сегодня сработали как команда, неплохо мы двигались и играли.

Пятая уже игра с «Автомобилистом» в сезоне. У меня тут спрашивают, какие секреты. Какие секреты? Просто уже выходим, без секретов (смеется), хотим выиграть и показать хороший хоккей. Еще раз поздравляю ребят с этой победой, очень важной. Двигаемся дальше, — сказал Скабелка.

— «Барыс» и «Автомобилист» борются за третье место на «Востоке». Держали это в голове?

— Нет. Посмотрите на текущую восьмерку «Востока» — тут не важно, какое место займешь. Конечно, в каждом матче ты хочешь победить, но думать — первое, второе, третье место — такого нет.

Пишут журналисты — «Если завтра плей-офф», но скажите мне, в какой паре есть явный фаворит. Нет такого. Например, на сегодняшний день получается первая и восьмая команды — «Ак Барс» и «Магнитка». Скажете, кто тут явный фаворит?

Естественно, конец сезона. Все тренеры хотят видеть качество игры. Весь сезон работали, за счет чего хотим мы пройти в плей-офф. А с какого места — это не столь важно.