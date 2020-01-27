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21:04 (мск), источник: Vesti.kz

«У меня уже спрашивают, какие секреты против «Авто». Скабелка — о победе «Барыса» над командой Доуса и плей-офф

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал гостевую победу над «Автомобилистом».

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Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

— Очень непростой выезд, конечно. Предыдущие две игры сложились не в нашу пользу. Конечно, нам нужно было правильно отреагировать на эти матчи. Хочу поблагодарить ребят за то, что сегодня сработали как команда, неплохо мы двигались и играли.

Пятая уже игра с «Автомобилистом» в сезоне. У меня тут спрашивают, какие секреты. Какие секреты? Просто уже выходим, без секретов (смеется), хотим выиграть и показать хороший хоккей. Еще раз поздравляю ребят с этой победой, очень важной. Двигаемся дальше, — сказал Скабелка.

— «Барыс» и «Автомобилист» борются за третье место на «Востоке». Держали это в голове?

— Нет. Посмотрите на текущую восьмерку «Востока» — тут не важно, какое место займешь. Конечно, в каждом матче ты хочешь победить, но думать — первое, второе, третье место — такого нет.

Пишут журналисты — «Если завтра плей-офф», но скажите мне, в какой паре есть явный фаворит. Нет такого. Например, на сегодняшний день получается первая и восьмая команды — «Ак Барс» и «Магнитка». Скажете, кто тут явный фаворит?

Естественно, конец сезона. Все тренеры хотят видеть качество игры. Весь сезон работали, за счет чего хотим мы пройти в плей-офф. А с какого места — это не столь важно.

Отметим, что теперь «Барыс» ждут два матча на своем льду: 30 января в гости пожалует нижнекамский «Нефтехимик», а 1 февраля — омский «Авангард», который лидирует в дивизионе Чернышева.

Автомобилист
2:4
0:1, 1:2, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2427.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 3900 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновАндрей Скабелка
Вратари
Леонид Фомин(Леонид Фомин)Эдвард Паскуале
1-й период
15:55Корбан Найт(Линус Виделль, Алексей Маклюков)
16:36Павел Акользин
2-й период
20:47Рафаэль Батыршин(Джефф Плэтт, Михаил Мамкин)
31:02Никита Михайлис(Аркадий Шестаков, Алексей Маклюков)
38:08Линус Виделль
3-й период
48:36Алексей Маклюков
52:24Джесси Блэкер
54:25Евгений Мозер(Георгий Белоусов, Вячеслав Литовченко)
59:41Дастин Бойд(Линус Виделль, Джесси Блэкер)
Статистика
0Штрафное время6
3Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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