«У меня уже спрашивают, какие секреты против «Авто». Скабелка — о победе «Барыса» над командой Доуса и плей-офф
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал гостевую победу над «Автомобилистом».
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал гостевую победу над «Автомобилистом».
Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
— Очень непростой выезд, конечно. Предыдущие две игры сложились не в нашу пользу. Конечно, нам нужно было правильно отреагировать на эти матчи. Хочу поблагодарить ребят за то, что сегодня сработали как команда, неплохо мы двигались и играли.
Пятая уже игра с «Автомобилистом» в сезоне. У меня тут спрашивают, какие секреты. Какие секреты? Просто уже выходим, без секретов (смеется), хотим выиграть и показать хороший хоккей. Еще раз поздравляю ребят с этой победой, очень важной. Двигаемся дальше, — сказал Скабелка.
— «Барыс» и «Автомобилист» борются за третье место на «Востоке». Держали это в голове?
— Нет. Посмотрите на текущую восьмерку «Востока» — тут не важно, какое место займешь. Конечно, в каждом матче ты хочешь победить, но думать — первое, второе, третье место — такого нет.
Пишут журналисты — «Если завтра плей-офф», но скажите мне, в какой паре есть явный фаворит. Нет такого. Например, на сегодняшний день получается первая и восьмая команды — «Ак Барс» и «Магнитка». Скажете, кто тут явный фаворит?
Естественно, конец сезона. Все тренеры хотят видеть качество игры. Весь сезон работали, за счет чего хотим мы пройти в
Отметим, что теперь «Барыс» ждут два матча на своем льду: 30 января в гости пожалует нижнекамский «Нефтехимик», а 1 февраля — омский «Авангард», который лидирует в дивизионе Чернышева.
|Андрей Мартемьянов
|Андрей Скабелка
|Леонид Фомин(Леонид Фомин)
|Эдвард Паскуале
|15:55
|Корбан Найт(Линус Виделль, Алексей Маклюков)
|16:36
|Павел Акользин
|20:47
|Рафаэль Батыршин(Джефф Плэтт, Михаил Мамкин)
|31:02
|Никита Михайлис(Аркадий Шестаков, Алексей Маклюков)
|38:08
|Линус Виделль
|48:36
|Алексей Маклюков
|52:24
|Джесси Блэкер
|54:25
|Евгений Мозер(Георгий Белоусов, Вячеслав Литовченко)
|59:41
|Дастин Бойд(Линус Виделль, Джесси Блэкер)
|0
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш(Латвия, Рига)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)