Хет-трик Даугавиньша помог «Спартаку» победить «Куньлунь» в матче КХЛ

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Хет-триком отметился форвард «Спартака» Каспарс Даугавиньш (10-я, 35-я и 60-я минуты), он впервые забросил три шайбы в матче КХЛ. Также в составе «Спартака» шайбы забросили Федор Малыхин (42), Андрей Кутейкин (49), Артем Федоров (56), Александр Хохлачев (58), у китайской команды отличились Тревор Мёрфи (2), Лукас Локхарт (8, 27), Тайлер Вон (44). Москвичи дважды уступали по ходу встречи с разницей в две шайбы и сумели одержать волевую победу, красно-белые забросили четыре шайбы в третьем периоде.

Малыхин, приобретенный в последний день трансферного окна 27 декабря, забросил четвертую шайбу в четырех встречах (в данном матче он отличился в меньшинстве). Он провел первую встречу с 8 января, когда форвард получил травму в домашнем матче против финского «Йокерита» (2:3 ОТ). Во втором периоде после третьей пропущенной шайбы у «Спартака» произошла замена вратаря. Вместо Никиты Беспалова, чья сухая серия до этого матча составляла 144 минуты, на льду появился Юлиус Гудачек, который ассистировал Даугавиньшу в эпизоде с седьмой заброшенной шайбой.

Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, «Спартак» одержал первую победу. В декабре «Куньлунь» на своем льду оказался сильнее со счетом 4:3 ОТ. Команды провели восьмой поединок в КХЛ, москвичи одержали четвертую победу (все — в основное время), в активе хоккеистов китайской команды также четыре победы (три — в основное время и одна — в овертайме).

«Спартак» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 68 очков после 53 матчей. «Куньлунь» находится на шестой позиции в Восточной конференции — 57 очков после 55 игр. В следующем матче 1 февраля московский клуб на домашнем льду примет столичное «Динамо». «Куньлунь» 30 января в гостях встретится с челябинским «Трактором».