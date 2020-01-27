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22:55 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Даугавиньша помог «Спартаку» победить «Куньлунь» в матче КХЛ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома победил пекинский «Куньлунь» со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 7543 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Хет-триком отметился форвард «Спартака» Каспарс Даугавиньш (10-я, 35-я и 60-я минуты), он впервые забросил три шайбы в матче КХЛ. Также в составе «Спартака» шайбы забросили Федор Малыхин (42), Андрей Кутейкин (49), Артем Федоров (56), Александр Хохлачев (58), у китайской команды отличились Тревор Мёрфи (2), Лукас Локхарт (8, 27), Тайлер Вон (44). Москвичи дважды уступали по ходу встречи с разницей в две шайбы и сумели одержать волевую победу, красно-белые забросили четыре шайбы в третьем периоде.

Малыхин, приобретенный в последний день трансферного окна 27 декабря, забросил четвертую шайбу в четырех встречах (в данном матче он отличился в меньшинстве). Он провел первую встречу с 8 января, когда форвард получил травму в домашнем матче против финского «Йокерита» (2:3 ОТ). Во втором периоде после третьей пропущенной шайбы у «Спартака» произошла замена вратаря. Вместо Никиты Беспалова, чья сухая серия до этого матча составляла 144 минуты, на льду появился Юлиус Гудачек, который ассистировал Даугавиньшу в эпизоде с седьмой заброшенной шайбой.

Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, «Спартак» одержал первую победу. В декабре «Куньлунь» на своем льду оказался сильнее со счетом 4:3 ОТ. Команды провели восьмой поединок в КХЛ, москвичи одержали четвертую победу (все — в основное время), в активе хоккеистов китайской команды также четыре победы (три — в основное время и одна — в овертайме).

«Спартак» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 68 очков после 53 матчей. «Куньлунь» находится на шестой позиции в Восточной конференции — 57 очков после 55 игр. В следующем матче 1 февраля московский клуб на домашнем льду примет столичное «Динамо». «Куньлунь» 30 января в гостях встретится с челябинским «Трактором».

Результаты других встреч игрового дня: «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:4; «Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4; «Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Московская область) — 1:4; «Сочи» — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4.

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27 ноября 2019© Ньюстюб
Спартак
7:4
1:2, 1:1, 5:1
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2427.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 7543 зрителя
Главные тренеры
Олег ЗнарокКурт Фрэйзер
Вратари
Никита Беспалов(Юлиус Гудачек)Джереми Смит(Джереми Смит)
1-й период
01:21Тревор Мерфи(Спенсер Фу)
03:35Анатолий Никонцев
07:50Лукас Локхарт(Джейк Челиос)
09:59Каспарс Даугавиньш(Илья Зубов, Артем Федоров)
2-й период
20:30Адам Крэкнелл
26:07Лукас Локхарт(Спенсер Фу, Тайлер Вонг)
34:10Итан Уэрек
34:10Тревор Мерфи
34:57Каспарс Даугавиньш(Яков Рылов, Илья Зубов)
39:26Илья Аркалов
39:26Илья Аркалов
39:26Илья Аркалов
3-й период
41:31Федор Малыхин(Артем Федоров)
43:08Тайлер Вонг(Адам Крэкнелл, Джереми Смит)
43:48Максим Гончаров
48:36Андрей Кутейкин(Дамир Мусин, Анатолий Никонцев)
49:19Артем Федоров
49:19Джейк Челиос
52:26Виктор Бартли
54:25Андрей Шустр
55:04Артем Федоров(Робин Ганзл)
55:24Эндрю Миллер
57:54Александр Хохлачев
59:10Артем Федоров
59:10Артем Федоров
59:10Яков Рылов
59:10Яков Рылов
59:10Тайлер Вонг
59:10Лукас Локхарт
59:10Тайлер Вонг
59:42Каспарс Даугавиньш(Юлиус Гудачек)
Статистика
41Штрафное время20
6Игра в большинстве6
2Голы в большинстве1
2Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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