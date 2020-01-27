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22:56 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Автомобилиста» назвал причины поражения от «Барыса»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Барыса» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

«Хорошая игра была, напряженный матч. К сожалению, мы не до конца выполнили задание. Предупреждали, что наш пятак надо полностью закрыть, и мы два гола получили именно с пятака. Благодарен парням, что шли до конца, старались, были моменты, но вратарь здорово сыграл, команда соперника в обороне блокировала броски. В общем-то, претензий особых нет», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции.

Отметим, что теперь «Барыс» ждут два матча на своем льду: 30 января в гости пожалует нижнекамский «Нефтехимик», а 1 февраля — омский «Авангард», который лидирует в дивизионе Чернышева.

Автомобилист
2:4
0:1, 1:2, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2427.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 3900 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновАндрей Скабелка
Вратари
Леонид Фомин(Леонид Фомин)Эдвард Паскуале
1-й период
15:55Корбан Найт(Линус Виделль, Алексей Маклюков)
16:36Павел Акользин
2-й период
20:47Рафаэль Батыршин(Джефф Плэтт, Михаил Мамкин)
31:02Никита Михайлис(Аркадий Шестаков, Алексей Маклюков)
38:08Линус Виделль
3-й период
48:36Алексей Маклюков
52:24Джесси Блэкер
54:25Евгений Мозер(Георгий Белоусов, Вячеслав Литовченко)
59:41Дастин Бойд(Линус Виделль, Джесси Блэкер)
Статистика
0Штрафное время6
3Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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