Тренер «Автомобилиста» назвал причины поражения от «Барыса»
Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Барыса» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Барыса» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
«Хорошая игра была, напряженный матч. К сожалению, мы не до конца выполнили задание. Предупреждали, что наш пятак надо полностью закрыть, и мы два гола получили именно с пятака. Благодарен парням, что шли до конца, старались, были моменты, но вратарь здорово сыграл, команда соперника в обороне блокировала броски. В
Отметим, что теперь «Барыс» ждут два матча на своем льду: 30 января в гости пожалует нижнекамский «Нефтехимик», а 1 февраля — омский «Авангард», который лидирует в дивизионе Чернышева.
|Андрей Мартемьянов
|Андрей Скабелка
|Леонид Фомин(Леонид Фомин)
|Эдвард Паскуале
|15:55
|Корбан Найт(Линус Виделль, Алексей Маклюков)
|16:36
|Павел Акользин
|20:47
|Рафаэль Батыршин(Джефф Плэтт, Михаил Мамкин)
|31:02
|Никита Михайлис(Аркадий Шестаков, Алексей Маклюков)
|38:08
|Линус Виделль
|48:36
|Алексей Маклюков
|52:24
|Джесси Блэкер
|54:25
|Евгений Мозер(Георгий Белоусов, Вячеслав Литовченко)
|59:41
|Дастин Бойд(Линус Виделль, Джесси Блэкер)
|0
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш(Латвия, Рига)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)