Тренер «Автомобилиста» назвал причины поражения от «Барыса»

«Хорошая игра была, напряженный матч. К сожалению, мы не до конца выполнили задание. Предупреждали, что наш пятак надо полностью закрыть, и мы два гола получили именно с пятака. Благодарен парням, что шли до конца, старались, были моменты, но вратарь здорово сыграл, команда соперника в обороне блокировала броски. В общем-то, претензий особых нет», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции.