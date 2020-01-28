Минское «Динамо» начинает очередную гостевую серию чемпионата КХЛ матчем против СКА

Источник: РИА "Новости"

Встреча начнется в 19.30.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 24, 28.01.2020, 19:30 СКА - Динамо Мн -

Подопечные Крэйга Вудкрофта потерпели поражение в последней игре против череповецкой «Северстали» (1:3) и опустились на последнее 12-е место в Западной конференции. В активе минчан 34 балла в 51 противостоянии.

СКА занимает вторую позицию. На счету хоккеистов 73 балла в 52 встречах.

Укрепился на лидерской позиции в Западной конференции московский ЦСКА, который набрал 80 баллов в 52 матчах. У лидера Восточной конференции казанского «Ак Барса» в активе 76 очков, набранных в 51 игре.