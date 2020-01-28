Минское «Динамо» начинает очередную гостевую серию чемпионата КХЛ матчем против СКА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сегодня попытаются одержать победу в гостевом матче чемпионата КХЛ против СКА из
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сегодня попытаются одержать победу в гостевом матче чемпионата КХЛ против СКА из
Встреча начнется в 19.30.
Подопечные Крэйга Вудкрофта потерпели поражение в последней игре против череповецкой «Северстали» (1:3) и опустились на последнее 12-е место в Западной конференции. В активе минчан 34 балла в 51 противостоянии.
СКА занимает вторую позицию. На счету хоккеистов 73 балла в 52 встречах.
Укрепился на лидерской позиции в Западной конференции московский ЦСКА, который набрал 80 баллов в 52 матчах. У лидера Восточной конференции казанского «Ак Барса» в активе 76 очков, набранных в 51 игре.
После противостояния со СКА «зубры» 30 января сыграют матч в гостях у екатеринбургского «Автомобилиста».