«Амур» прервал серию из девяти поражений, обыграв «Салават» в КХЛ
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Хабаровский «Амур» на своем льду победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Хабаровский «Амур» на своем льду победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Кирилл Рассказов (2-я минута), Владислав Ушенин (13-я), Александр Горшков (51-я) и Игорь Руденков (52-я). У проигравших отличились Дмитрий Кугрышев (33-я) и Линус Умарк (60-я).
«Амур» прервал девятиматчевую серию поражений, «Салават Юлаев» потерпел четвертое поражение в последних шести встречах.
|Александр Гулявцев
|Николай Цулыгин
|Евгений Аликин
|Юха Метсола(Юха Метсола)
|01:20
|Кирилл Рассказов(Павел Турбин, Игорь Руденков)
|12:49
|Владислав Ушенин(Вячеслав Ушенин)
|19:04
|Денис Голубев
|19:04
|Теему Хартикайнен
|20:55
|Гынек Зогорна
|29:48
|Вячеслав Ушенин
|29:48
|Александр Бурмистров
|30:29
|Дмитрий Коробов
|32:57
|Дмитрий Кугрышев(Александр Кадейкин, Захар Арзамасцев)
|34:25
|Денис Голубев
|42:39
|Теему Хартикайнен
|42:53
|Александр Кадейкин
|47:55
|Владислав Картаев
|50:00
|Александр Горшков(Вячеслав Ушенин, Глеб Корягин)
|51:48
|Игорь Руденков(Михал Йордан, Данил Файзуллин)
|58:21
|Данил Файзуллин
|59:48
|Линус Умарк(Филип Ларсен, Сакари Маннинен)
|12
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)