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16:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» прервал серию из девяти поражений, обыграв «Салават» в КХЛ

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Хабаровский «Амур» на своем льду победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Кирилл Рассказов (2-я минута), Владислав Ушенин (13-я), Александр Горшков (51-я) и Игорь Руденков (52-я). У проигравших отличились Дмитрий Кугрышев (33-я) и Линус Умарк (60-я).

«Амур» прервал девятиматчевую серию поражений, «Салават Юлаев» потерпел четвертое поражение в последних шести встречах.

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Амур
4:2
2:0, 0:1, 2:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 2428.01.2020, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 6128 зрителей
Главные тренеры
Александр ГулявцевНиколай Цулыгин
Вратари
Евгений АликинЮха Метсола(Юха Метсола)
1-й период
01:20Кирилл Рассказов(Павел Турбин, Игорь Руденков)
12:49Владислав Ушенин(Вячеслав Ушенин)
19:04Денис Голубев
19:04Теему Хартикайнен
2-й период
20:55Гынек Зогорна
29:48Вячеслав Ушенин
29:48Александр Бурмистров
30:29Дмитрий Коробов
32:57Дмитрий Кугрышев(Александр Кадейкин, Захар Арзамасцев)
34:25Денис Голубев
3-й период
42:39Теему Хартикайнен
42:53Александр Кадейкин
47:55Владислав Картаев
50:00Александр Горшков(Вячеслав Ушенин, Глеб Корягин)
51:48Игорь Руденков(Михал Йордан, Данил Файзуллин)
58:21Данил Файзуллин
59:48Линус Умарк(Филип Ларсен, Сакари Маннинен)
Статистика
12Штрафное время10
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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