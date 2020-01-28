«Амур» прервал серию из девяти поражений, обыграв «Салават» в КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Кирилл Рассказов (2-я минута), Владислав Ушенин (13-я), Александр Горшков (51-я) и Игорь Руденков (52-я). У проигравших отличились Дмитрий Кугрышев (33-я) и Линус Умарк (60-я).