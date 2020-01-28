Громить всех в гостях? Как Скабелка и «Барыс» могут выйти в финал Кубка Гагарина
Столичный клуб на третьем месте по играм на выезде.
Столичный клуб на третьем месте по играм на выезде.
Казахстанский «Барыс» входит в ТОП-3 регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по гостевым играм. Подопечные Андрея Скабелки набрали 38 очков из 69, выступая на чужом льду. Корреспондент Vesti.kz предлагает применить выездную стратегию для успешного выступления в Кубке Гагарина.
После 53 матчей в «регулярке» столичная команда занимает третье место на «Востоке» и вряд ли «подвинется» по таблице. Шестую строчку занимает «Салават Юлаев» — потенциальный соперник «Барыса» по первому кругу
Претенденты на места с пятого по восьмое на «Востоке»
5. Сибирь — 59 очков (51 матч)
6. «Салават Юлаев» — 57 очков (51 матч)
7. «Куньлунь» — 57 очков (55 матчей)
8. «Металлург» — 55 очков (51 матч)
9. «Адмирал» — 52 очка (50 матчей)
10. «Нефтехимик» — 50 очков (51 матч).
«Выбираем» между обладателями Кубка Гагарина — «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом». Также можно спрогнозировать, что «Адмирал» обойдет за выход в восьмерку «Куньлунь»: обе команды нестабильны, но российский клуб посильнее и должен вырваться на финише. Вторым неудачником списка станет «Нефтехимик» — поделит
Матчи «Барыса» с возможными конкурентами
«Барыс» — «Салават Юлаев» — 2:1.
В гостях — 2:1 и 2:5
На своем льду — 5:3 и игра 21 февраля.
«Барыс» — «Сибирь» — 1:0.
В гостях — 2:0
На своем льду — игра 18 февраля.
«Барыс» — «Металлург» — 3:1.
В гостях — 3:1 и 2:1 ОТ На своем льду — 1:2 и 4:3.
«Барыс» — «Куньлунь» — 2:2.
В гостях — 0:1 и 3:2
На своем льду — 2:5 и 2:1.
«Барыс» — «Адмирал» — 0:3.
В гостях — 0:3 и игра 24 февраля
На своем льду — 1:3 и 0:1 ОТ.
«Барыс» — «Нефтехимик» — 1:0.
В гостях — 5:1
На своем льду — игра 30 января.
Если взглянуть на эти результаты, то можно понять: «Барыс» не чувствует проблем на чужом льду. Только если матч не проходит во Владивостоке: «Адмирал» выиграл все матчи в текущем сезоне, но на один реванш шанс у столичной команды сохраняется.
Нет в наших возможных конкурентах по
«Барыс» — «Ак Барс» — 0:2.
В гостях — 2:3
На своем льду — 1:5.
«Барыс» — «Авангард» — 2:1.
В гостях — 3:2 и 3:2
На своем льду — 0:3 и игра 1 февраля.
«Барыс» — «Автомобилист» — 4:1.
В гостях — 2:1 ОТ, 4:2 и игра 11 февраля
На своем льду — 3:4 ОТ, 3:2 ОТ и 4:2.
Предположим, что пройдет «Барыс» казанский суперклуб во втором круге
А дальше — финал турнира и Кубок Гагарина. Лишь бы с «Запада» не вышли ЦСКА или СКА. С ними тоже не очень хорошо играем. Осталось столичному клубу «сыграть» сильными своими сторонами, которые приносят результат. Не удается цепляться за игру дома? Надо делать результат на выезде.
Напомним, регулярный чемпионат КХЛ для «Барыса» продолжится 30 января, когда столичная команда на своем льду примет «Нефтехимик» из Нижнекамска. До февральского перерыва в «регулярке» казахстанская команда сыграет еще одну игру — 1 февраля против «Авангарда» из Омска.