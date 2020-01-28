Громить всех в гостях? Как Скабелка и «Барыс» могут выйти в финал Кубка Гагарина

Источник: РИА "Новости"

Казахстанский «Барыс» входит в ТОП-3 регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по гостевым играм. Подопечные Андрея Скабелки набрали 38 очков из 69, выступая на чужом льду. Корреспондент Vesti.kz предлагает применить выездную стратегию для успешного выступления в Кубке Гагарина.

После 53 матчей в «регулярке» столичная команда занимает третье место на «Востоке» и вряд ли «подвинется» по таблице. Шестую строчку занимает «Салават Юлаев» — потенциальный соперник «Барыса» по первому кругу плей-офф. Но у уфимцев есть пять реальных конкурентов, которые могут обойти их и составить пару с клубом из Казахстана на старте Кубка Гагарина.

Претенденты на места с пятого по восьмое на «Востоке»

5. Сибирь — 59 очков (51 матч)

6. «Салават Юлаев» — 57 очков (51 матч)

7. «Куньлунь» — 57 очков (55 матчей)

8. «Металлург» — 55 очков (51 матч)

9. «Адмирал» — 52 очка (50 матчей)

10. «Нефтехимик» — 50 очков (51 матч).

«Выбираем» между обладателями Кубка Гагарина — «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом». Также можно спрогнозировать, что «Адмирал» обойдет за выход в восьмерку «Куньлунь»: обе команды нестабильны, но российский клуб посильнее и должен вырваться на финише. Вторым неудачником списка станет «Нефтехимик» — поделит девятое-десятое места с «Куньлунем».

Матчи «Барыса» с возможными конкурентами

«Барыс» — «Салават Юлаев» — 2:1.

В гостях — 2:1 и 2:5

На своем льду — 5:3 и игра 21 февраля.

«Барыс» — «Сибирь» — 1:0.

В гостях — 2:0

На своем льду — игра 18 февраля.

«Барыс» — «Металлург» — 3:1.

В гостях — 3:1 и 2:1 ОТ На своем льду — 1:2 и 4:3.

«Барыс» — «Куньлунь» — 2:2.

В гостях — 0:1 и 3:2

На своем льду — 2:5 и 2:1.

«Барыс» — «Адмирал» — 0:3.

В гостях — 0:3 и игра 24 февраля

На своем льду — 1:3 и 0:1 ОТ.

«Барыс» — «Нефтехимик» — 1:0.

В гостях — 5:1

На своем льду — игра 30 января.

Если взглянуть на эти результаты, то можно понять: «Барыс» не чувствует проблем на чужом льду. Только если матч не проходит во Владивостоке: «Адмирал» выиграл все матчи в текущем сезоне, но на один реванш шанс у столичной команды сохраняется.

Нет в наших возможных конкурентах по плей-офф «Ак Барса», «Авангарда» и «Автомобилиста». С учетом текущего расположения команд с этими соперниками мы можем встретиться либо во втором круге (с казанцами), либо в финале конференции.

«Барыс» — «Ак Барс» — 0:2.

В гостях — 2:3

На своем льду — 1:5.

«Барыс» — «Авангард» — 2:1.

В гостях — 3:2 и 3:2

На своем льду — 0:3 и игра 1 февраля.

«Барыс» — «Автомобилист» — 4:1.

В гостях — 2:1 ОТ, 4:2 и игра 11 февраля

На своем льду — 3:4 ОТ, 3:2 ОТ и 4:2.

Предположим, что пройдет «Барыс» казанский суперклуб во втором круге плей-офф, а в финале будут два конкурента, которых Скабелка обыгрывать умеет. Выходит, что победный план — это не попасть на «Адмирал» в первом раунде и со сверхусилием, наконец, обыграть «Ак Барс» в следующем.

А дальше — финал турнира и Кубок Гагарина. Лишь бы с «Запада» не вышли ЦСКА или СКА. С ними тоже не очень хорошо играем. Осталось столичному клубу «сыграть» сильными своими сторонами, которые приносят результат. Не удается цепляться за игру дома? Надо делать результат на выезде.