Замена Кудашову, помощник для молодежи, спаситель большинства? Зачем СКА понадобился Брагин

Источник: РИА "Новости"

Через несколько недель после окончания молодежного чемпионата мира наконец-то стало известно будущее Валерия Брагина. За это время его и отправляли в отставку, а в U-20 назначали Игоря Ларионова, и оставляли в качестве главного тренера. 27 января было объявлено, что тренеры Брагин и Бойков (помощник) продолжат работу в молодежной сборной. Контракт Валерия Брагина в качестве тренера системы ФХР продлен до февраля 2022 года. Данная формулировка ничего конкретного не значит — мы так и не знаем, повезет ли Брагин «молодежку» на турнир в Канаду или это будет делать кто-то другой. Однако знаем точно, что Брагин будет старшим тренером в национальной команде и поедет на Шведские игры.

Но и это не все. Чуть позже стало известно, что Брагина назначили помощником в СКА. Армейский клуб об этом еще не объявлял официально, но должен сделать в ближайшее время. Говорят, Валерий Николаевич уже познакомился с командой, и ребята были в полном восторге (многие прошли через его молодежку). Ожидается, что Брагин будет в Петербурге отвечать за нападающих. С ноября форвардами занимается Андрей Козырев, ранее работавший в «СКА-1946» и сборной России U17 (он заменил Игоря Ефимова). Однако не все пошло идеально. В какой-то момент сезона защитник Артем Зуб с 12 голами стал лучшим снайпером команды, сейчас уже гонку возглавил Лехтеря. Лишь в последние пару недель форварды СКА стали регулярно забивать, до этого все испытывали проблемы. С большинством вопрос все никак не решен — с 15% питерцы четвертые с конца. И это с таким шикарным подбором форвардов: Ткачев, Кагарлицкий, Якупов, Кузьменко, Бурдасов, Барабанов (последние двое травмированы).

Очевидно, что нынешний тренерский штаб не использует на все сто процентов потенциал этой команды. Сможет ли помочь СКА Валерий Брагин? Его прошлый опыт клубной работы в ЦСКА вышел неудачным, но теперь роль главного ему и не предлагают. В «молодежке» сейчас за большинство и форвардов отвечал Игорь Ларионов, так что назначение в армейский клуб Брагина не выглядит в полной мере логичным решением. Быть может, это было желание самого тренера, который давно мечтает о клубной работе. Чтобы удержать его в сборной, руководство пошло на такой шаг.

Присутствие Брагина в СКА — удача для армейской молодежи. Тройка Марченко — Морозов — Подколзин так и должна остаться и может дальше прогрессировать. От хоккеистов из сборной U-20 я слышала исключительно положительные отзывы о Валерии Николаевиче, а не под запись игроки удивлялись, почему часть журналистов его жестко критикует. В фарм-клубе у СКА еще полно талантливой молодежи, которая по примеру серебряных призеров МЧМ должна в скором времени заиграть в КХЛ. Если, конечно, руководство клуба не отойдет от нынешней политики. Ведь очевидно, что появление молодых в январе продиктовано желанием боссов.

Изменения в тренерском штабе сборной и СКА не должны коснуться Анвара Гатиятулина. Он на шведский этап Евротура не едет, потому что будет готовить питерцев к плей-офф, на чемпионате мира он будет. Гатиятулин отвечает за защитников, поэтому пока никто на его работу не претендует. В клубе его ценят, так что вряд ли так просто отпустят весной в «Трактор», где с нового сезона будет новый наставник. Да и пойдет ли тренер на эту работу при нынешнем руководстве, которое мало хорошего делает для Челябинска.