Замена Кудашову, помощник для молодежи, спаситель большинства? Зачем СКА понадобился Брагин
Валерий Брагин
Валерий Брагин
Через несколько недель после окончания молодежного чемпионата мира
Но и это не все. Чуть позже стало известно, что Брагина назначили помощником в СКА. Армейский клуб об этом еще не объявлял официально, но должен сделать в ближайшее время. Говорят, Валерий Николаевич уже познакомился с командой, и ребята были в полном восторге (многие прошли через его молодежку). Ожидается, что Брагин будет в Петербурге отвечать за нападающих. С ноября форвардами занимается Андрей Козырев, ранее работавший в «СКА-1946» и сборной России U17 (он заменил Игоря Ефимова). Однако не все пошло идеально. В
Очевидно, что нынешний тренерский штаб не использует на все сто процентов потенциал этой команды. Сможет ли помочь СКА Валерий Брагин? Его прошлый опыт клубной работы в ЦСКА вышел неудачным, но теперь роль главного ему и не предлагают. В «молодежке» сейчас за большинство и форвардов отвечал Игорь Ларионов, так что назначение в армейский клуб Брагина не выглядит в полной мере логичным решением. Быть может, это было желание самого тренера, который давно мечтает о клубной работе. Чтобы удержать его в сборной, руководство пошло на такой шаг.
Присутствие Брагина в СКА — удача для армейской молодежи. Тройка Марченко — Морозов — Подколзин так и должна остаться и может дальше прогрессировать. От хоккеистов из сборной U-20 я слышала исключительно положительные отзывы о Валерии Николаевиче, а не под запись игроки удивлялись, почему часть журналистов его жестко критикует. В
Изменения в тренерском штабе сборной и СКА не должны коснуться Анвара Гатиятулина. Он на шведский этап Евротура не едет, потому что будет готовить питерцев к
Брагина же уже называют приемником Кудашова (тот тоже с тренера по нападающим дорос до главного). Однако есть большие сомнения, что такая рокировка произойдет. Серебро молодежного чемпионата мира — это хорошо, но работа в главной сборной, напичканной звездами (верим, что из НХЛ приедут ребята) — это другая вселенная. К тому же в российском хоккее все так быстро меняется, что предсказать, что будет на чемпионате мира невозможно. И ведь пока ни в каком качестве не представлен Игорь Ларионов. Вряд ли Профессор после громких заявлений на МЧМ захочет остаться в стороне, тем более он прямо говорил о своем интересе к работе. Быть может, для него тоже готовят новую должность. Только вопрос какую.