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22:29 (мск), источник: Sport24

Русский вундеркинд уложил на лед американца, несколько раз попав ему в голову. Видео боя Подколзина

СКА в Питере принимает минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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В составе СКА отличились Максим Карпов, Иван Морозов, Ярно Коскиранта, Кирилл Марченко. Это первый матч Валерия Брагина в роли старшего тренера СКА.

Ближе к концу второго периода, на 35-й минуте матча, произошла драка. Краги скинули форвард СКА Василий Подколзин и нападающий «Динамо» Шэйн Принс. Российский талантливый молодой хоккеист одержал убедительную победу над американцем: уложил соперника на лед, до этого несколько раз попав ему в голову.

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5:0
4:0, 0:0, 1:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 2428.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 11863 зрителя
Главные тренеры
Алексей КудашовКрэйг Вудкрофт
Вратари
Магнус ХелльбергДэнни Тэйлор
1-й период
00:37Джо Морроу
00:44Максим Карпов(Андрей Кузьменко, Ярно Коскиранта)
01:53Иван Морозов(Кирилл Марченко, Василий Токранов)
05:51Ярно Коскиранта(Лукас Бенгтссон)
07:16Йоонас Кемппайнен
07:16Дмитрий Знахаренко
09:16Лукас Бенгтссон
11:50Кирилл Марченко(Василий Подколзин, Иван Морозов)
18:44Евгений Кетов
2-й период
34:05Василий Подколзин
34:05Шейн Принс
37:57Игорь Мартынов
3-й период
43:03Иван Дроздов
45:44Иван Морозов(Евгений Кетов, Данила Галенюк)
47:16Александр Китаров
Статистика
11Штрафное время15
4Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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