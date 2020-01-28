Русский вундеркинд уложил на лед американца, несколько раз попав ему в голову. Видео боя Подколзина
СКА в Питере принимает минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
СКА в Питере принимает минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе СКА отличились Максим Карпов, Иван Морозов, Ярно Коскиранта, Кирилл Марченко. Это первый матч Валерия Брагина в роли старшего тренера СКА.
Ближе к концу второго периода, на 35-й минуте матча, произошла драка. Краги скинули форвард СКА Василий Подколзин и нападающий «Динамо» Шэйн Принс. Российский талантливый молодой хоккеист одержал убедительную победу над американцем: уложил соперника на лед, до этого несколько раз попав ему в голову.
|Алексей Кудашов
|Крэйг Вудкрофт
|Магнус Хелльберг
|Дэнни Тэйлор
|00:37
|Джо Морроу
|00:44
|Максим Карпов(Андрей Кузьменко, Ярно Коскиранта)
|01:53
|Иван Морозов(Кирилл Марченко, Василий Токранов)
|05:51
|Ярно Коскиранта(Лукас Бенгтссон)
|07:16
|Йоонас Кемппайнен
|07:16
|Дмитрий Знахаренко
|09:16
|Лукас Бенгтссон
|11:50
|Кирилл Марченко(Василий Подколзин, Иван Морозов)
|18:44
|Евгений Кетов
|34:05
|Василий Подколзин
|34:05
|Шейн Принс
|37:57
|Игорь Мартынов
|43:03
|Иван Дроздов
|45:44
|Иван Морозов(Евгений Кетов, Данила Галенюк)
|47:16
|Александр Китаров
|11
|Штрафное время
|15
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)