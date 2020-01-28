Русский вундеркинд уложил на лед американца, несколько раз попав ему в голову. Видео боя Подколзина

В составе СКА отличились Максим Карпов, Иван Морозов, Ярно Коскиранта, Кирилл Марченко. Это первый матч Валерия Брагина в роли старшего тренера СКА.

Ближе к концу второго периода, на 35-й минуте матча, произошла драка. Краги скинули форвард СКА Василий Подколзин и нападающий «Динамо» Шэйн Принс. Российский талантливый молодой хоккеист одержал убедительную победу над американцем: уложил соперника на лед, до этого несколько раз попав ему в голову.