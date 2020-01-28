Московское «Динамо» обеспечило себе выход в плей-офф КХЛ

«Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Торпедо» и благодаря этой победе обеспечило себе участие в плей-офф КХЛ, московский клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). Ранее в плей-офф вышли московский ЦСКА, петербургский СКА, казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и «Йокерит» из Хельсинки. В ближайшее время участие в Кубке Гагарина может себе обеспечить московский «Спартак», для этого столичному клубу нужно набрать хотя бы одно очко в оставшихся матчах либо дождаться потери хотя бы одного очка «Сочи», идущего девятым в Западной конференции (в четверг «Сочи» примет череповецкую «Северсталь», в субботу «Спартак» дома сыграет со столичным «Динамо»), также до перерыва на этап Евротура выйти в плей-офф могут «Барыс» из Нур-Султана и екатеринбургский «Автомобилист».