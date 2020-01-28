Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Сибирь
01
Хоккей. НХЛ
29.01
Баффало Сэйбрз
Оттава Сенаторз
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Нефтехимик
32
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Торпедо
51
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
50
Хоккей. НХЛ
29.01
Калгари Флэймз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Салават Юлаев
42
Все события
Фоторепортажи
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
22:22 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» обеспечило себе выход в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» дома обыграло нижегородское «Торпедо» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 5107 зрителей.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин (16-я и 24-я минуты), Тему Пулккинен (16, 54), Михал Чайковски (41), у «Торпедо» отличился Джордан Шрёдер (50). Первые две шайбы бело-голубые забросили с разницей в 14 секунд.

Латвийский нападающий «Динамо» Микс Индрашис провел 100-й матч за клуб, он набрал 53 очка (22 шайбы + 31 передача). Всего в КХЛ он принял участие в 419 матчах, в которых набрал 239 очков (110+129).

«Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Торпедо» и благодаря этой победе обеспечило себе участие в плей-офф КХЛ, московский клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). Ранее в плей-офф вышли московский ЦСКА, петербургский СКА, казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и «Йокерит» из Хельсинки. В ближайшее время участие в Кубке Гагарина может себе обеспечить московский «Спартак», для этого столичному клубу нужно набрать хотя бы одно очко в оставшихся матчах либо дождаться потери хотя бы одного очка «Сочи», идущего девятым в Западной конференции (в четверг «Сочи» примет череповецкую «Северсталь», в субботу «Спартак» дома сыграет со столичным «Динамо»), также до перерыва на этап Евротура выйти в плей-офф могут «Барыс» из Нур-Султана и екатеринбургский «Автомобилист».

Московский клуб занимает четвертое место в Западной конференции, набрав после 53 матчей 69 очков, «Торпедо» располагается на восьмом месте в этой же конференции, имея на своем счету 56 очков после 53 игр.

В следующем матче 30 января московская команда дома сыграет с «Динамо» из Риги, нижегородцы в этот же день в гостях встретятся с ярославским «Локомотивом».

Читайте также
«День с Алексеем Шевченко»: Кому переплачивают в КХЛ
Во время загрузки произошла ошибка.
17 октября 2019© Ньюстюб
ХК Динамо
5:1
2:0, 1:0, 2:1
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 2428.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена"
Главные тренеры
Владимир КрикуновДэвид Немировски
Вратари
Иван БочаровАндерс Линдбек(Андрей Тихомиров, Андерс Линдбек, Андрей Тихомиров)
1-й период
01:11Теему Пулккинен
15:09Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев)
15:23Теему Пулккинен(Даниил Тарасов)
2-й период
23:53Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев, Микс Индрашис)
30:27Андрей Миронов
35:28Денис Баранцев
3-й период
40:14Михал Чайковски(Микс Индрашис, Дмитрий Яшкин)
44:19Игорь Полыгалов
49:07Джордан Шредер(Тай Рэтти, Чарльз Геноуэй)
50:55Теему Пулккинен
53:05Теему Пулккинен(Даниил Тарасов, Иван Бочаров)
53:55Дмитрий Моисеев
53:55Дмитрий Моисеев
53:55Дмитрий Моисеев
53:55Сергей Зборовский
53:55Сергей Зборовский
Статистика
27Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торпедо
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 На одном из этапов КамАЗ налетел на трехметровую груду камней и несколько раз перевернулся
Один из величайших дней в истории мужского российского фигурного катания
7 трансферных интриг зимы в футбольной Европе
«Локомотив» требует от экс-гендиректора Геркуса 144 млн рублей
Агент Кокорина объяснил ситуацию с контрактом футболиста
Пятиминутная смена Ковалёва и другие необычные рекорды НХЛ
Ещенко объяснил, почему «Спартак» не брал титулы без Карреры
Драчев объяснил отсутствие медалей у России на этапах Кубка мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь