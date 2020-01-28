Московское «Динамо» обеспечило себе выход в плей-офф КХЛ

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин (16-я и 24-я минуты), Тему Пулккинен (16, 54), Михал Чайковски (41), у «Торпедо» отличился Джордан Шрёдер (50). Первые две шайбы бело-голубые забросили с разницей в 14 секунд.
Латвийский нападающий «Динамо» Микс Индрашис провел 100-й матч за клуб, он набрал 53 очка (22 шайбы + 31 передача). Всего в КХЛ он принял участие в 419 матчах, в которых набрал 239 очков (110+129).
«Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Торпедо» и благодаря этой победе обеспечило себе участие в плей-офф КХЛ, московский клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). Ранее в плей-офф вышли московский ЦСКА, петербургский СКА, казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и «Йокерит» из Хельсинки. В ближайшее время участие в Кубке Гагарина может себе обеспечить московский «Спартак», для этого столичному клубу нужно набрать хотя бы одно очко в оставшихся матчах либо дождаться потери хотя бы одного очка «Сочи», идущего девятым в Западной конференции (в четверг «Сочи» примет череповецкую «Северсталь», в субботу «Спартак» дома сыграет со столичным «Динамо»), также до перерыва на этап Евротура выйти в плей-офф могут «Барыс» из Нур-Султана и екатеринбургский «Автомобилист».
Московский клуб занимает четвертое место в Западной конференции, набрав после 53 матчей 69 очков, «Торпедо» располагается на восьмом месте в этой же конференции, имея на своем счету 56 очков после 53 игр.
В следующем матче 30 января московская команда дома сыграет с «Динамо» из Риги, нижегородцы в этот же день в гостях встретятся с ярославским «Локомотивом».