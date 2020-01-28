Минское «Динамо» разгромно проиграло СКА и утратило шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина

Хозяева площадки сразу включились в игру, расстреливая голкипера «зубров». Уже на первой минуте на добивании сыграл форвард СКА Максим Карпов, удачно реализовав большинство. Его поддержали партнеры по команде нападающие Иван Морозов и Ярно Коскиранта, укрепившие преимущество петербургского клуба. В середине стартовой двадцатиминутки хоккеисты СКА молниеносно разыграли комбинацию и забросили четвертую шайбу в пустой угол ворот «Динамо». Автором гола стал Кирилл Марченко.

Во втором периоде хозяева сбавили скорости, но продолжили осаждать ворота Дэнни Тэйлора. Цифры на табло до начала второго перерыва не изменились.

В третьем периоде игроки СКА вновь постоянно находились в зоне минчан и атаковали. На 46-й минуте Иван Морозов с пятака забросил пятую шайбу в ворота «Динамо», оформив дубль. До конца матча «зубры» так и не смогли распечатать вратаря «армейцев».

Таким образом, после этого поражения динамовцы лишились даже теоретических шансов на попадание в плей-офф в нынешнем сезоне.