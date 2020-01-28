Минское «Динамо» разгромно проиграло СКА и утратило шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в гостевом матче чемпионата КХЛ разгромно проиграли СКА из
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в гостевом матче чемпионата КХЛ разгромно проиграли СКА из
Хозяева площадки сразу включились в игру, расстреливая голкипера «зубров». Уже на первой минуте на добивании сыграл форвард СКА Максим Карпов, удачно реализовав большинство. Его поддержали партнеры по команде нападающие Иван Морозов и Ярно Коскиранта, укрепившие преимущество петербургского клуба. В середине стартовой двадцатиминутки хоккеисты СКА молниеносно разыграли комбинацию и забросили четвертую шайбу в пустой угол ворот «Динамо». Автором гола стал Кирилл Марченко.
Во втором периоде хозяева сбавили скорости, но продолжили осаждать ворота Дэнни Тэйлора. Цифры на табло до начала второго перерыва не изменились.
В третьем периоде игроки СКА вновь постоянно находились в зоне минчан и атаковали. На 46-й минуте Иван Морозов с пятака забросил пятую шайбу в ворота «Динамо», оформив дубль. До конца матча «зубры» так и не смогли распечатать вратаря «армейцев».
Таким образом, после этого поражения динамовцы лишились даже теоретических шансов на попадание в
Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта 30 января проведут в гостях у екатеринбургского «Автомобилиста».
|Алексей Кудашов
|Крэйг Вудкрофт
|Магнус Хелльберг
|Дэнни Тэйлор
|00:37
|Джо Морроу
|00:44
|Максим Карпов(Андрей Кузьменко, Ярно Коскиранта)
|01:53
|Иван Морозов(Кирилл Марченко, Василий Токранов)
|05:51
|Ярно Коскиранта(Лукас Бенгтссон)
|07:16
|Йоонас Кемппайнен
|07:16
|Дмитрий Знахаренко
|09:16
|Лукас Бенгтссон
|11:50
|Кирилл Марченко(Василий Подколзин, Иван Морозов)
|18:44
|Евгений Кетов
|34:05
|Василий Подколзин
|34:05
|Шейн Принс
|37:57
|Игорь Мартынов
|43:03
|Иван Дроздов
|45:44
|Иван Морозов(Евгений Кетов, Данила Галенюк)
|47:16
|Александр Китаров
|11
|Штрафное время
|15
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)