Вудкрофт: Разочаровывает, что Минск не попал в плей-офф. Не так это себе представляли

Источник: РИА "Новости"

«СКА показал свой класс. Мы выглядели слишком нервными, показывали слишком много уважения. Первая смена была показательной в этом плане, мы не очень удачно действовали на вбрасывании и позволили реализовать первый же момент. Потом мы снова неудачно действовали на вбрасывании, допустили потерю и позволили сопернику забить второй гол. Где-то волновались, не были готовы к такому давлению, старт получился скомканным. Хотя знали, что СКА будет так играть, это их стиль, но всё равно не были готовы.

отом смогли наладить свою игру, второй и третий периоды провели неплохо, но класс игроков СКА сделал своё дело. Такие команды, как СКА, должны служить для наших игроков отличным примером того, каким игроком надо быть, чтобы быть в топе КХЛ, как надо относиться к своей работе, насколько быстро надо двигать шайбу.