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28 января, источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: Разочаровывает, что Минск не попал в плей-офф. Не так это себе представляли

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча со СКА (0:5).

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Источник: РИА "Новости"

«СКА показал свой класс. Мы выглядели слишком нервными, показывали слишком много уважения. Первая смена была показательной в этом плане, мы не очень удачно действовали на вбрасывании и позволили реализовать первый же момент. Потом мы снова неудачно действовали на вбрасывании, допустили потерю и позволили сопернику забить второй гол. Где-то волновались, не были готовы к такому давлению, старт получился скомканным. Хотя знали, что СКА будет так играть, это их стиль, но всё равно не были готовы.

отом смогли наладить свою игру, второй и третий периоды провели неплохо, но класс игроков СКА сделал своё дело. Такие команды, как СКА, должны служить для наших игроков отличным примером того, каким игроком надо быть, чтобы быть в топе КХЛ, как надо относиться к своей работе, насколько быстро надо двигать шайбу.

Очень разочаровывает, что мы не попали в плей-офф, мы не так это себе представляли в начале сезона. Знали, что это будет тяжёлый сезон — из-за нашей молодости, из-за того, в какой спешке мы собирали команду. Надеялись на то, что у нас получится чуть больше, чем получилось в итоге. Пока выводы делать рано. Могу лишь сказать, что мы очень разочарованы", — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА
5:0
4:0, 0:0, 1:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 2428.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 11863 зрителя
Главные тренеры
Алексей КудашовКрэйг Вудкрофт
Вратари
Магнус ХелльбергДэнни Тэйлор
1-й период
00:37Джо Морроу
00:44Максим Карпов(Андрей Кузьменко, Ярно Коскиранта)
01:53Иван Морозов(Кирилл Марченко, Василий Токранов)
05:51Ярно Коскиранта(Лукас Бенгтссон)
07:16Йоонас Кемппайнен
07:16Дмитрий Знахаренко
09:16Лукас Бенгтссон
11:50Кирилл Марченко(Василий Подколзин, Иван Морозов)
18:44Евгений Кетов
2-й период
34:05Василий Подколзин
34:05Шейн Принс
37:57Игорь Мартынов
3-й период
43:03Иван Дроздов
45:44Иван Морозов(Евгений Кетов, Данила Галенюк)
47:16Александр Китаров
Статистика
11Штрафное время15
4Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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