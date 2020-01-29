«Амур» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» по буллитам победили уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» по буллитам победили уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Хабаровске завершилась победой хозяев площадки со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Победный буллит реализовал Вячеслав Ушенин. Голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил 36 бросков. Игрок провел пятый «сухой» матч в сезоне.
Во вторник «Амур» на своей площадке победил «Салават» со счетом 4:2. Хабаровская команда одержала вторую победу подряд после серии из девяти проигранных матчей.
|Александр Гулявцев
|Николай Цулыгин
|Евгений Аликин
|Юха Метсола
|12:03
|Захар Арзамасцев
|26:26
|Филип Ларсен
|29:00
|Командный штраф
|32:12
|Павел Турбин
|36:48
|Валерий Васильев
|победный бросок: Вячеслав Ушенин(Амур)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)