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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» по буллитам победили уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Хабаровске завершилась победой хозяев площадки со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Победный буллит реализовал Вячеслав Ушенин. Голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил 36 бросков. Игрок провел пятый «сухой» матч в сезоне.

Во вторник «Амур» на своей площадке победил «Салават» со счетом 4:2. Хабаровская команда одержала вторую победу подряд после серии из девяти проигранных матчей.

Амур
1:0Б
0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 2429.01.2020, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 4231 зритель
Главные тренеры
Александр ГулявцевНиколай Цулыгин
Вратари
Евгений АликинЮха Метсола
1-й период
12:03Захар Арзамасцев
2-й период
26:26Филип Ларсен
29:00Командный штраф
32:12Павел Турбин
36:48Валерий Васильев
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Вячеслав Ушенин(Амур)
Статистика
4Штрафное время6
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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