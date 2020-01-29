«Амур» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча в Хабаровске завершилась победой хозяев площадки со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Победный буллит реализовал Вячеслав Ушенин. Голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил 36 бросков. Игрок провел пятый «сухой» матч в сезоне.

Во вторник «Амур» на своей площадке победил «Салават» со счетом 4:2. Хабаровская команда одержала вторую победу подряд после серии из девяти проигранных матчей.