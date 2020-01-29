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15:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА продлил победную серию в КХЛ до шести матчей, обыграв «Адмирал»

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) в пользу ЦСКА, в составе которого шайбы забросили Павел Карнаухов (24-я минута), Михаил Григоренко (34), Антон Слепышев (36), Марио Кемпе (48) и Кирилл Капризов (54). Слепышев и Капризов набирают очки 11-й матч подряд. У «Адмирала» забили Александр Мерескин (38) и Мартин Бакош (54).

ЦСКА продлил победную серию в «регулярке» до 6 матчей.

Адмирал
2:5
0:0, 1:3, 1:2
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 2429.01.2020, 12:30 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 4586 зрителей
Главные тренеры
Сергей СветловИгорь Никитин
Вратари
Юсси Олкинуора(Антон Красоткин)Илья Сорокин
1-й период
02:06Андрей Светлаков
08:40Владимир Бутузов
2-й период
23:51Павел Карнаухов(Сергей Калинин, Мэт Робинсон)
29:23Адам Альмквист
32:39Командный штраф
33:07Мартин Бакош
33:37Михаил Григоренко(Антон Слепышев)
35:06Антон Слепышев(Михаил Григоренко, Линден Вей)
37:53Александр Мерескин
39:45Иван Лисин
3-й период
41:28Алексей Марченко
47:28Марио Кемпе(Кирилл Капризов, Михаил Науменков)
48:30Иван Мищенко
52:01Александр Осипов
52:01Михаил Науменков
53:21Мартин Бакош(Шон Лалонд, Маркус Юнг)
53:37Кирилл Капризов(Богдан Киселевич, Марио Кемпе)
Статистика
32Штрафное время6
3Игра в большинстве6
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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