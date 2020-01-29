ЦСКА продлил победную серию в КХЛ до шести матчей, обыграв «Адмирал»

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) в пользу ЦСКА, в составе которого шайбы забросили Павел Карнаухов (24-я минута), Михаил Григоренко (34), Антон Слепышев (36), Марио Кемпе (48) и Кирилл Капризов (54). Слепышев и Капризов набирают очки 11-й матч подряд. У «Адмирала» забили Александр Мерескин (38) и Мартин Бакош (54).