ЦСКА продлил победную серию в КХЛ до шести матчей, обыграв «Адмирал»
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) в пользу ЦСКА, в составе которого шайбы забросили Павел Карнаухов (24-я минута), Михаил Григоренко (34), Антон Слепышев (36), Марио Кемпе (48) и Кирилл Капризов (54). Слепышев и Капризов набирают очки 11-й матч подряд. У «Адмирала» забили Александр Мерескин (38) и Мартин Бакош (54).
ЦСКА продлил победную серию в «регулярке» до 6 матчей.
|Сергей Светлов
|Игорь Никитин
|Юсси Олкинуора(Антон Красоткин)
|Илья Сорокин
|02:06
|Андрей Светлаков
|08:40
|Владимир Бутузов
|23:51
|Павел Карнаухов(Сергей Калинин, Мэт Робинсон)
|29:23
|Адам Альмквист
|32:39
|Командный штраф
|33:07
|Мартин Бакош
|33:37
|Михаил Григоренко(Антон Слепышев)
|35:06
|Антон Слепышев(Михаил Григоренко, Линден Вей)
|37:53
|Александр Мерескин
|39:45
|Иван Лисин
|41:28
|Алексей Марченко
|47:28
|Марио Кемпе(Кирилл Капризов, Михаил Науменков)
|48:30
|Иван Мищенко
|52:01
|Александр Осипов
|52:01
|Михаил Науменков
|53:21
|Мартин Бакош(Шон Лалонд, Маркус Юнг)
|53:37
|Кирилл Капризов(Богдан Киселевич, Марио Кемпе)
|32
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)