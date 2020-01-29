Опасны в большинстве? Как команда Андрея Скабелки остается в ТОП-5 КХЛ

«Барыс» осталось набрать шесть очков, чтобы досрочно выйти в плей-офф КХЛ. Уверенная игра в большинстве поможет ускорить этот процесс. В следующем матче столичная команда встречается с «Нефтехимиком»: нижнекамцы занимают пятое место с конца по надежности при игре в неравных составах (79,8 процента). «Барыс» на другой половине списка по большинству.

ТОП-5 клубов по игре в большинстве

1. ЦСКА — 23,9 процента

2. «Йокерит» — 23,6 процента

3. «Автомобилист» — 22 процента

4. «Барыс» — 21,6 процента

5. «Динамо» Москва — 21,3 процента.

ТОП-5 клубов по голам в большинстве

1. «Спартак» — 40 голов

2−3. «Йокерит» и «Торпедо» — по 39 голов

4−5. «Барыс» и «Динамо» Москва — по 38 голов.

Самые опасные игроки «Барыса» в большинстве

1−3. Даррен Диц, Роман Старченко и Дастин Бойд — по пять голов

4−5. Корбэн Найт и Никита Михайлис — по четыре гола

6−7. Атте Охтамаа и Кертис Волк — по два гола.

Можно спрогнозировать, что игроки «Барыса» смогут сохранить позиции клуба в ТОП-списках Лиги. В прошлом сезоне процентные показатели в «регулярке» были чуть повыше (23,1 процента), а голов было забито на десять больше, чем сейчас (48 голов). Эти показатели также обеспечили столичной команде место в лидирующей пятерке. Надеемся, это поможет клубу в играх на вылет.