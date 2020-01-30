Минское «Динамо» попробует одолеть хоккеистов «Автомобилиста» в гостевом матче чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча начнется в 17.00.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 24, 30.01.2020, 17:00 Автомобилист - Динамо Мн -

«Динамо» проиграло последние два матча против череповецкой «Северстали» (1:3) и СКА из Санкт-Петербурга (0:5). «Зубры» набрали 34 очка за 52 игры (12 побед и 40 поражений) и располагаются на последнем, 12-м месте в Западной конференции.

«Автомобилист» находится на четвертой позиции в Восточной конференции. У екатеринбургского клуба в активе 65 баллов за 52 матча (29 викторий и 23 неудачи).

Укрепился на лидерской позиции в Западной конференции московский ЦСКА, который набрал 82 пункта в 53 встречах (39 побед и 14 проигрышей). У лидера Восточной конференции казанского «Ак Барса» в активе 78 очков, набранных в 52 матчах (37 викторий и 15 поражений).