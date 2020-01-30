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11:59 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» попробует одолеть хоккеистов «Автомобилиста» в гостевом матче чемпионата КХЛ

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сегодня попытаются одержать викторию в гостевом матче чемпионата КХЛ над екатеринбургским «Автомобилистом», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча начнется в 17.00.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 24, 30.01.2020, 17:00

Автомобилист-Динамо Мн-

«Динамо» проиграло последние два матча против череповецкой «Северстали» (1:3) и СКА из Санкт-Петербурга (0:5). «Зубры» набрали 34 очка за 52 игры (12 побед и 40 поражений) и располагаются на последнем, 12-м месте в Западной конференции.

«Автомобилист» находится на четвертой позиции в Восточной конференции. У екатеринбургского клуба в активе 65 баллов за 52 матча (29 викторий и 23 неудачи).

Укрепился на лидерской позиции в Западной конференции московский ЦСКА, который набрал 82 пункта в 53 встречах (39 побед и 14 проигрышей). У лидера Восточной конференции казанского «Ак Барса» в активе 78 очков, набранных в 52 матчах (37 викторий и 15 поражений).

После игры с «Автомобилистом» подопечные Крэйга Вудкрофта 1 февраля сыграют матч в гостях у «Сибири».

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