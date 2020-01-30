КХЛ представила логотип плей-офф нынешнего сезона

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Как отмечается, новый логотип розыгрыша Кубка Гагарина теперь выполнен и в горизонтальном варианте.

«Кубок Гагарина является главным элементом логотипа, в этот раз изменено его графическое исполнение. К плей-офф 12-го сезона разработана горизонтальная версия логотипа, как и персонализированные логотипы для каждого из клубов», — отмечается в сообщении.