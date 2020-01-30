КХЛ представила логотип плей-офф нынешнего сезона
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила логотип розыгрыша
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила логотип розыгрыша
Как отмечается, новый логотип розыгрыша Кубка Гагарина теперь выполнен и в горизонтальном варианте.
«Кубок Гагарина является главным элементом логотипа, в этот раз изменено его графическое исполнение. К
Розыгрыш Кубка Гагарина-2020 стартует 1 марта, а седьмая игра финальной серии (если потребуется) запланирована на 30 апреля. На данный момент в