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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КХЛ представила логотип плей-офф нынешнего сезона

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила логотип розыгрыша плей-офф нынешнего сезона.

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Как отмечается, новый логотип розыгрыша Кубка Гагарина теперь выполнен и в горизонтальном варианте.

«Кубок Гагарина является главным элементом логотипа, в этот раз изменено его графическое исполнение. К плей-офф 12-го сезона разработана горизонтальная версия логотипа, как и персонализированные логотипы для каждого из клубов», — отмечается в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Розыгрыш Кубка Гагарина-2020 стартует 1 марта, а седьмая игра финальной серии (если потребуется) запланирована на 30 апреля. На данный момент в плей-офф вышли шесть команд: московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, финский «Йокерит», казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

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