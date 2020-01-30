«Барыс» победил перед матчем с «Авангардом» и приблизился к выходу в плей-офф КХЛ

Игра прошла сегодня, 30 января, в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1.

Первый период команды провели всухую, а открыт же счет был в начале второго. На 22-й минуте у «Барыса» забил капитан команды Даррен Диц.

Еще две шайбы зрители увидели в третьем периоде. На 45-й минуте Мэтт Уайт сравнял счет, но последнее слово в матче осталось за «Барысом» — на 50-й минуте забил форвард Антон Сагадеев.

Эта победа приблизила «Барыс» к плей-офф. Гарантировать себе участие в Кубке Гагарина казахстанский клуб может уже сегодня — для этого необходимо, чтобы «Трактор» победил китайский «Куньлунь» (на момент публикации новости счет 1:0 в пользу челябинцев).