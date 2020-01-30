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18:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» победил перед матчем с «Авангардом» и приблизился к выходу в плей-офф КХЛ

Казахстанский «Барыс» победил российский «Нефтехимик» из Нижнекамска в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 30 января, в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1.

Первый период команды провели всухую, а открыт же счет был в начале второго. На 22-й минуте у «Барыса» забил капитан команды Даррен Диц.

Еще две шайбы зрители увидели в третьем периоде. На 45-й минуте Мэтт Уайт сравнял счет, но последнее слово в матче осталось за «Барысом» — на 50-й минуте забил форвард Антон Сагадеев.

Эта победа приблизила «Барыс» к плей-офф. Гарантировать себе участие в Кубке Гагарина казахстанский клуб может уже сегодня — для этого необходимо, чтобы «Трактор» победил китайский «Куньлунь» (на момент публикации новости счет 1:0 в пользу челябинцев).

С 71 очками «Барыс» идет третьим в Восточной конференции и вторым — в дивизионе Чернышева, отставая на пять баллов от «Авангарда». В следующем матче команда Андрея Скабелки 30 января в 17:00 по времени Нур-Султана примет дома омский клуб. Затем «Барыс» уйдет на десятидневную паузу из-за отборочного турнира к Олимпиаде-2022 с участием сборной Казахстана.

Барыс
2:1
0:0, 1:0, 1:1
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 2430.01.2020, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 4313 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаВячеслав Буцаев
Вратари
Эдвард ПаскуалеКонстантин Барулин
1-й период
04:42Командный штраф
08:18Андрей Сергеев
15:55Командный штраф
2-й период
21:46Даррен Дитц(Никита Михайлис)
34:39Командный штраф
37:02Павел Куликов
3-й период
44:51Мэтт Уайт(Павел Порядин)
49:00Антон Сагадеев(Егор Петухов)
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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