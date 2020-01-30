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19:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» официально вышел в плей-офф КХЛ

Казахстанский «Барыс» официально стал участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2019/20, передает корреспондент Vesti.kz.

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Участие в Кубке Гагарина команда Андрея Скабелки обеспечила себе после собственной победы над нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1) и поражения китайского «Куньлуня» от челябинского «Трактора» (1:3).

С 71 очком после 54 матчей «Барыс» идет третьим в Восточной конференции. Даже в случае поражения во всех оставшихся восьми матчах команда Скабелки не выпадет из восьмерки.

Отметим, что «Барыс» стал седьмым участником плей-офф КХЛ. Ранее на «Востоке» участие в Кубке Гагарина себе обеспечили казанский «Ак Барс» и омский «Авангард», а на «Западе» в плей-офф пробились московский ЦСКА, питерский СКА, финский «Йокерит» и московское «Динамо».

Пока в КХЛ известен лишь один неудачник сезона — математические шансы на плей-офф потеряло минское «Динамо», занимающее последнее, 12-е, место на «Западе».

Трактор
3:1
1:0, 0:0, 2:1
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 2430.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им В. Белоусова
Главные тренеры
Владимир ЮрзиновКурт Фрэйзер
Вратари
Станислав ГалимовШимон Грубец(Шимон Грубец)
1-й период
09:30Томаш Гика
11:59Владимир Бобылев
2-й период
32:59Андрей Шустр
38:54Александр Тридчиков
3-й период
51:32Андрей Шустр
54:06Виктор Бартли
55:47Лукаш Седлак
56:16Тревор Мерфи(Брэндон Йип, Андрей Шустр)
58:46Лукаш Седлак(Томаш Гика)
59:31Ярослав Косов(Вячеслав Основин, Александр Авцин)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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