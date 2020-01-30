«Барыс» официально вышел в плей-офф КХЛ

Участие в Кубке Гагарина команда Андрея Скабелки обеспечила себе после собственной победы над нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1) и поражения китайского «Куньлуня» от челябинского «Трактора» (1:3).

С 71 очком после 54 матчей «Барыс» идет третьим в Восточной конференции. Даже в случае поражения во всех оставшихся восьми матчах команда Скабелки не выпадет из восьмерки.

Отметим, что «Барыс» стал седьмым участником плей-офф КХЛ. Ранее на «Востоке» участие в Кубке Гагарина себе обеспечили казанский «Ак Барс» и омский «Авангард», а на «Западе» в плей-офф пробились московский ЦСКА, питерский СКА, финский «Йокерит» и московское «Динамо».