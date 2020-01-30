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19:52 (мск), источник: ТАСС

«Барыс» третьим на Востоке гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

ТАСС, 30 января. «Барыс» (Нур-Султан) гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после поражения пекинского «Куньлуня» от челябинского «Трактора» (1:3).

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Барыс» в четверг победил дома нижнекамский «Нефтехимик» (2:1) и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко в 54 матчах. От «Куньлуня» казахстанскую команду отделяют 14 очков. Китайскому клубу осталось провести в регулярном сезоне шесть матчей, в которых он может набрать максимум 12 очков, поэтому «Барыс» не опустится в турнирной таблице ниже восьмого места.

«Барыс» выступает в КХЛ с момента основания лиги, команда лишь дважды не выходила в плей-офф (2015/16, 2017/18). Высшим достижением «Барыса» является выход во второй раунд Кубка Гагарина.

Ранее выход в плей-офф гарантировали московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и хельсинкский «Йокерит».

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Барыс
2:1
0:0, 1:0, 1:1
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 2430.01.2020, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 4313 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаВячеслав Буцаев
Вратари
Эдвард ПаскуалеКонстантин Барулин
1-й период
04:42Командный штраф
08:18Андрей Сергеев
15:55Командный штраф
2-й период
21:46Даррен Дитц(Никита Михайлис)
34:39Командный штраф
37:02Павел Куликов
3-й период
44:51Мэтт Уайт(Павел Порядин)
49:00Антон Сагадеев(Егор Петухов)
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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