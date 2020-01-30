«Барыс» третьим на Востоке гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

«Барыс» в четверг победил дома нижнекамский «Нефтехимик» (2:1) и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко в 54 матчах. От «Куньлуня» казахстанскую команду отделяют 14 очков. Китайскому клубу осталось провести в регулярном сезоне шесть матчей, в которых он может набрать максимум 12 очков, поэтому «Барыс» не опустится в турнирной таблице ниже восьмого места.
«Барыс» выступает в КХЛ с момента основания лиги, команда лишь дважды не выходила в плей-офф (2015/16, 2017/18). Высшим достижением «Барыса» является выход во второй раунд Кубка Гагарина.
Ранее выход в плей-офф гарантировали московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и хельсинкский «Йокерит».