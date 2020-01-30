Скабелка после победы «Барыса» объявил о возвращении Доуса в сборную Казахстана и высказался про Старченко

Столичная команда обыграла российских соперников со счетом 2:1.
— Спасибо за поздравления. Я, в первую очередь, хочу поблагодарить команду. Сложный был выезд. Мы находили моменты, как восстановиться, но «Нефтехимик» владел преимуществом большую часть игры. Где-то Эдди Паскуале подчистил. В принципе, и в обороне мы тяжело справлялись, но до таких серьезных голевых моментов не всегда доходило.
В концовке, за 15 секунд, такие очень голевые моменты, когда Эдди выручил. Я думал, попадет это все… В целом, хочу поблагодарить команду. Было непросто, было сложно. Но мы выстояли и нашли ключ к победе. Это дорого стоит, когда ты не лучше соперника, но находишь пути, чтобы победить.
— Не было Романа Старченко. Что скажете по этому поводу?
— Травма у него. Надеемся, что к квалификационному турниру он восстановиться.
— Когда планируете назвать окончательный состав национальной сборной? И будет ли какой-то сбор?
— Здесь нет никаких секретов. Сборная Казахстана готовится на базе «Барыса». Будет еще только Рымарев и Доус. Мы найдем возможность отдохнуть после такого серьезного периода в КХЛ. У нас будет два дня перед турниром, чтобы переключиться с КХЛ на сборную Казахстана.
— Доус подтвердил свой приезд?
Напомним, столичный «Барыс» в следующем матче КХЛ встретится с омским «Авангардом». Матч пройдет 1 февраля и начнется в 17:00 по столичному времени. Что касается олимпийской квалификации, то она начинается 6 февраля в Нур-Султане — соперниками станут команды Украины, Польши и Голландии.