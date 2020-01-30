Скабелка после победы «Барыса» объявил о возвращении Доуса в сборную Казахстана и высказался про Старченко

Столичная команда обыграла российских соперников со счетом 2:1.

— Спасибо за поздравления. Я, в первую очередь, хочу поблагодарить команду. Сложный был выезд. Мы находили моменты, как восстановиться, но «Нефтехимик» владел преимуществом большую часть игры. Где-то Эдди Паскуале подчистил. В принципе, и в обороне мы тяжело справлялись, но до таких серьезных голевых моментов не всегда доходило.

В концовке, за 15 секунд, такие очень голевые моменты, когда Эдди выручил. Я думал, попадет это все… В целом, хочу поблагодарить команду. Было непросто, было сложно. Но мы выстояли и нашли ключ к победе. Это дорого стоит, когда ты не лучше соперника, но находишь пути, чтобы победить.

— Не было Романа Старченко. Что скажете по этому поводу?

— Травма у него. Надеемся, что к квалификационному турниру он восстановиться.

— Когда планируете назвать окончательный состав национальной сборной? И будет ли какой-то сбор?

— Здесь нет никаких секретов. Сборная Казахстана готовится на базе «Барыса». Будет еще только Рымарев и Доус. Мы найдем возможность отдохнуть после такого серьезного периода в КХЛ. У нас будет два дня перед турниром, чтобы переключиться с КХЛ на сборную Казахстана.

— Доус подтвердил свой приезд?

— Да, я же сказал вам.