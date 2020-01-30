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20:09 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка после победы «Барыса» объявил о возвращении Доуса в сборную Казахстана и высказался про Старченко

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после матча с «Нефтехимиком» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировал игру команды в обороне и назвал героя встречи, передает корреспондент Vesti.kz.

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Столичная команда обыграла российских соперников со счетом 2:1.

— Спасибо за поздравления. Я, в первую очередь, хочу поблагодарить команду. Сложный был выезд. Мы находили моменты, как восстановиться, но «Нефтехимик» владел преимуществом большую часть игры. Где-то Эдди Паскуале подчистил. В принципе, и в обороне мы тяжело справлялись, но до таких серьезных голевых моментов не всегда доходило.

В концовке, за 15 секунд, такие очень голевые моменты, когда Эдди выручил. Я думал, попадет это все… В целом, хочу поблагодарить команду. Было непросто, было сложно. Но мы выстояли и нашли ключ к победе. Это дорого стоит, когда ты не лучше соперника, но находишь пути, чтобы победить.

— Не было Романа Старченко. Что скажете по этому поводу?

— Травма у него. Надеемся, что к квалификационному турниру он восстановиться.

— Когда планируете назвать окончательный состав национальной сборной? И будет ли какой-то сбор?

— Здесь нет никаких секретов. Сборная Казахстана готовится на базе «Барыса». Будет еще только Рымарев и Доус. Мы найдем возможность отдохнуть после такого серьезного периода в КХЛ. У нас будет два дня перед турниром, чтобы переключиться с КХЛ на сборную Казахстана.

— Доус подтвердил свой приезд?

— Да, я же сказал вам.

Напомним, столичный «Барыс» в следующем матче КХЛ встретится с омским «Авангардом». Матч пройдет 1 февраля и начнется в 17:00 по столичному времени. Что касается олимпийской квалификации, то она начинается 6 февраля в Нур-Султане — соперниками станут команды Украины, Польши и Голландии.

Барыс
2:1
0:0, 1:0, 1:1
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 2430.01.2020, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 4313 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаВячеслав Буцаев
Вратари
Эдвард ПаскуалеКонстантин Барулин
1-й период
04:42Командный штраф
08:18Андрей Сергеев
15:55Командный штраф
2-й период
21:46Даррен Дитц(Никита Михайлис)
34:39Командный штраф
37:02Павел Куликов
3-й период
44:51Мэтт Уайт(Павел Порядин)
49:00Антон Сагадеев(Егор Петухов)
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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