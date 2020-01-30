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20:29 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» впервые с 2015 года обыграл на выезде «Металлург» в матче КХЛ

ТАСС, 30 января. Хельсинкский «Йокерит» в овертайме со счетом 4:3 обыграл в гостях магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев отличились Брэндон Козун (25-я минута), Денис Паршин (35) и Сергей Мозякин (39). У «Йокерита» шайбы забросили Тему Эронен (7), Саку Мяеналанен (16) и Никлас Енсен (58). Победный гол на первой минуте овертайма также забил Енсен. На 42-й минуте встречи нападающий гостей Ессе Йоэнсуу был удален до конца встречи за удар соперника клюшкой.

«Йокерит» впервые победил в Магнитогорске с 22 октября 2015 года. Микко Лехтонен, отдавший голевую передачу, повторил клубный рекорд «Йокерита» по очкам для защитника в одном чемпионате, набрав 42 очка. Столько же в сезоне-1996/97 набрал Мика Стрёмборг.

«Йокерит», обеспечивший выход в плей-офф КХЛ, с четырьмя победами кряду занимает третье место таблицы Западной конференции, в активе команды 73 очка в 53 матчах. Металлург с 56 очками в 52 встречах идет на восьмом месте, отрыв от девятой строчки составляет 4 очка.

В следующем матче «Йокерит» сыграет 1 февраля на выезде с ярославским «Локомотивом», «Металлург» в этот же день примет екатеринбургский «Автомобилист».

В другом матче «Автомобилист» обыграл в овертайме минское «Динамо» в Екатеринбурге со счетом 6:5.

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Металлург Мг
3:4ОТ
0:2, 3:0, 0:1
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 2430.01.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург"
Главные тренеры
Илья ВоробьевЛаури Марьямяки
Вратари
Василий Кошечкин(Василий Демченко)Янис Калниньш(Янис Калниньш)
1-й период
06:17Теему Эронен(Вели-Матти Савинайнен, Йон Норман)
15:50Саку Мяеналанен(Йон Норман, Вели-Матти Савинайнен)
2-й период
21:03Давид Скленичка
24:19Брэндон Козун(Никита Рожков, Григорий Дронов)
32:29Петри Контиола
34:31Деннис Расмуссен
34:31Сами Леписто
34:49Денис Паршин(Андрей Локтионов, Григорий Дронов)
35:36Андрей Нестрашил
38:19Сергей Мозякин
3-й период
41:08Йессе Йоэнсуу
41:08Йессе Йоэнсуу
57:47Никлас Йенсен(Брайан О`Нилл, Микко II Лехтонен)
Овертайм
60:46Никлас Йенсен(Вели-Матти Савинайнен)
Статистика
4Штрафное время31
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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