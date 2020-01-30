«Йокерит» впервые с 2015 года обыграл на выезде «Металлург» в матче КХЛ

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В составе хозяев отличились Брэндон Козун (25-я минута), Денис Паршин (35) и Сергей Мозякин (39). У «Йокерита» шайбы забросили Тему Эронен (7), Саку Мяеналанен (16) и Никлас Енсен (58). Победный гол на первой минуте овертайма также забил Енсен. На 42-й минуте встречи нападающий гостей Ессе Йоэнсуу был удален до конца встречи за удар соперника клюшкой.

«Йокерит» впервые победил в Магнитогорске с 22 октября 2015 года. Микко Лехтонен, отдавший голевую передачу, повторил клубный рекорд «Йокерита» по очкам для защитника в одном чемпионате, набрав 42 очка. Столько же в сезоне-1996/97 набрал Мика Стрёмборг.

«Йокерит», обеспечивший выход в плей-офф КХЛ, с четырьмя победами кряду занимает третье место таблицы Западной конференции, в активе команды 73 очка в 53 матчах. Металлург с 56 очками в 52 встречах идет на восьмом месте, отрыв от девятой строчки составляет 4 очка.

В следующем матче «Йокерит» сыграет 1 февраля на выезде с ярославским «Локомотивом», «Металлург» в этот же день примет екатеринбургский «Автомобилист».