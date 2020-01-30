КХЛ назвала наиболее вероятного соперника «Барыса» в плей-офф КХЛ

На данный момент ситуация в Восточной конференции сложилась так, что в первом раунде «Барыс» (третье место) встретился бы с «Салаватом Юлаевым» (шестое). В других парах состоялись бы серии «Ак Барс» (1) — «Металлург» Магнитогорск (8), «Авангард» (2) — «Куньлунь» (7) и «Автомобилист» (4) — «Сибирь» (5).