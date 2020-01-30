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30 января, источник: Vesti.kz

КХЛ назвала наиболее вероятного соперника «Барыса» в плей-офф КХЛ

На прошлой неделе Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте запустила таблицу «Если завтра плей-офф».

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На данный момент ситуация в Восточной конференции сложилась так, что в первом раунде «Барыс» (третье место) встретился бы с «Салаватом Юлаевым» (шестое). В других парах состоялись бы серии «Ак Барс» (1) — «Металлург» Магнитогорск (8), «Авангард» (2) — «Куньлунь» (7) и «Автомобилист» (4) — «Сибирь» (5).

На «Западе» бы образовались следующие пары: ЦСКА (1) — «Торпедо» (8), СКА (2) — «Витязь» (7), «Йокерит» (3) — «Локомотив» (6), «Динамо» Москва (4) — «Спартак» (5).

Накануне «Барыс» официально вышел в плей-офф, став седьмым участником Кубка Гагарина. До казахстанского клуба игры на вылет на «Востоке» себе гарантировали «Ак Барс» и «Авангард», а на «Западе» — ЦСКА, СКА, «Йокерит» и московское «Динамо».

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