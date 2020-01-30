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30 января, источник: ТАСС

Рижское «Динамо» потеряло шансы на выход в плей-офф КХЛ

ТАСС, 30 января. Рижское «Динамо» уступило со счетом 2:5 «Динамо» из Москвы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 4679 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Игорь Полыгалов (8-я минута), Андрей Алексеев (27), Тему Пулккинен (42), Дмитрий Моисеев (44) и Дмитрий Яшкин (57). У проигравших отличились Александр Протапович (3) и Микелис Редлихс (49).

Рижское «Динамо» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 52 матчах. От идущего восьмым нижегородского «Торпедо» рижскую команду отделяют 22 очка, при этом клубу из Риги осталось провести 10 матчей, в которых он может набрать максимум 20 очков. Таким образом, рижское «Динамо» лишилось шансов на участие в плей-офф КХЛ.

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«Динамо» из Москвы идет четвертым на Западе, имея в активе 71 очко после 54 встреч. Ранее подопечные Владимира Крикунова гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ. В следующем матче москвичи 1 февраля в гостях сыграют со «Спартаком» из Москвы, а рижское «Динамо» в тот же день также на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».

В другом матче игрового дня петербургский СКА прервал победную серию омского «Авангарда» из восьми матчей, одержав победу в овертайме со счетом 1:0. В составе клуба из Петербурга 700-й матч в КХЛ провел Илья Каблуков, став пятым игроком в лиге, преодолевшим эту отметку. Всего в КХЛ 32-летний Каблуков набрал 145 (47 шайб + 98 передач) очков.

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Хоккей, КХЛ, Неделя 2430.01.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 4679 зрителей
Главные тренеры
Владимир КрикуновГиртс Анкипанс
Вратари
Александр ЕременкоАндрей Макаров
1-й период
02:05Александр Протапович(Увис Балинскис, Картер Эштон)
07:11Игорь Полыгалов(Даниил Тарасов)
13:21Михал Чайковски
13:21Михал Чайковски
16:23Даниил Тарасов
16:23Увис Балинскис
19:55Владимир Брюквин
2-й период
24:48Микс Индрашис
26:56Андрей Алексеев(Андрей Миронов, Микс Индрашис)
30:44Янис Шваненбергс
37:40Егор I Зайцев
37:40Егор I Зайцев
39:25Микелис Редлихс
3-й период
41:11Теему Пулккинен(Игорь Полыгалов, Андрей Миронов)
41:11Михал Чайковски
43:43Дмитрий Моисеев(Теему Пулккинен, Юусо Хиетанен)
46:21Командный штраф
48:59Микелис Редлихс(Робертс Мамчицс, Лаурис Дарзиньш)
56:28Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев, Микс Индрашис)
59:42Командный штраф
Статистика
52Штрафное время8
3Игра в большинстве6
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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