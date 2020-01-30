Рижское «Динамо» потеряло шансы на выход в плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Игорь Полыгалов (8-я минута), Андрей Алексеев (27), Тему Пулккинен (42), Дмитрий Моисеев (44) и Дмитрий Яшкин (57). У проигравших отличились Александр Протапович (3) и Микелис Редлихс (49).
Рижское «Динамо» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 52 матчах. От идущего восьмым нижегородского «Торпедо» рижскую команду отделяют 22 очка, при этом клубу из Риги осталось провести 10 матчей, в которых он может набрать максимум 20 очков. Таким образом, рижское «Динамо» лишилось шансов на участие в плей-офф КХЛ.
«Динамо» из Москвы идет четвертым на Западе, имея в активе 71 очко после 54 встреч. Ранее подопечные Владимира Крикунова гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ. В следующем матче москвичи 1 февраля в гостях сыграют со «Спартаком» из Москвы, а рижское «Динамо» в тот же день также на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».
В другом матче игрового дня петербургский СКА прервал победную серию омского «Авангарда» из восьми матчей, одержав победу в овертайме со счетом 1:0. В составе клуба из Петербурга 700-й матч в КХЛ провел Илья Каблуков, став пятым игроком в лиге, преодолевшим эту отметку. Всего в КХЛ 32-летний Каблуков набрал 145 (47 шайб + 98 передач) очков.