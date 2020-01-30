Рижское «Динамо» потеряло шансы на выход в плей-офф КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Игорь Полыгалов (8-я минута), Андрей Алексеев (27), Тему Пулккинен (42), Дмитрий Моисеев (44) и Дмитрий Яшкин (57). У проигравших отличились Александр Протапович (3) и Микелис Редлихс (49).

Рижское «Динамо» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 52 матчах. От идущего восьмым нижегородского «Торпедо» рижскую команду отделяют 22 очка, при этом клубу из Риги осталось провести 10 матчей, в которых он может набрать максимум 20 очков. Таким образом, рижское «Динамо» лишилось шансов на участие в плей-офф КХЛ.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_823bc1a0e8947ea823cb18e17e6a6bdc_hd/2_1098943604/f48666847bbf0016b15aa9ea4b3f79cc/4736090495?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо» из Москвы идет четвертым на Западе, имея в активе 71 очко после 54 встреч. Ранее подопечные Владимира Крикунова гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ. В следующем матче москвичи 1 февраля в гостях сыграют со «Спартаком» из Москвы, а рижское «Динамо» в тот же день также на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».