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12:38 (мск), источник: Газета.Ру

Никита Нестеров: Свое будущее связываю с Россией и ЦСКА

Защитник ЦСКА Никита Нестеров, успел поиграть по обе стороны океана, начав хоккейную карьеру в родном Челябинске, в 2011 году он был выбран на драфте НХЛ клубом «Tampa Bay Lighting» в 5 раунде под общим 148 номером. После нескольких лет проведенных за океаном, в 2017 году он вернулся в Россию, подписав контракт с ЦСКА. Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина, чемпион России, заслуженный мастер спорта Никита Нестеров поделился с «Газетой.Ru» своими мыслями о том, как сложилась его хоккейная карьера в армейском клубе после возвращения в Россию, пошел ли на пользу переезд, а также рассказал о своих ближайших планах.

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Источник: РИА "Новости"

— Никита, российские болельщики рады вашему возвращению из-за океана. Знаете свою статистику за 3 сезона в России?
— На статистику стараюсь не обращать внимания, просто в каждой игре стремлюсь помогать команде, добиваться победы.

— За это время вы провели 171 матч, набрали 71 (16+55) очков, стали серебряным и золотым призером чемпионата России…
— Оценку себе ставить не буду, но в целом нормально получилось. Хотя, можно и нужно лучше. А для этого нужно больше бросать, больше борьбы. Но за три года это неплохо.

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— Какой сезон запомнился больше всего?
— Каждый по-своему запоминается. В первый сезон мы дошли до финала КХЛ и победили на Олимпиаде. Во второй дошли до финала КХЛ и взяли кубок. Этот еще идет. Каждый сезон особенный.

— Вы оцениваете свое возвращение как карьерный рост?
— Однозначно — да. Я попал в олимпийскую сборную, мы выиграли золотые медали. С ЦСКА победили в Чемпионате России и завоевали Кубок Гагарина. Думаю, все сложилось как надо. И это радует. Плюс работаю с Никитиным, он и сам бывший защитник. Многому научил меня в плане обороны.

— Против ЦСКА все команды играют максимально упорно, даже аутсайдеры показывают бойцовский характер. Почему так происходит?

— ЦСКА особенный клуб, на который дополнительно никого настраивать не нужно. Играя против такой легендарной команды, все хотят показать себя, и неважно на каком месте в турнирной таблице ты находишься.

Победа над ЦСКА — это праздник для любого города. Поэтому все стараются порадовать своих болельщиков. Но мы знаем это и точно также настраиваемся на всех остальных. Такой настрой против нас даже делает игру интереснее. Это и труднее, и помогает твоему росту.

— Вы на родине, чаще можете посещать родной город и для челябинских ребят это отличный стимул видеть кумира своими глазами…
— Для ребят, наверное, приятно, но и не только для челябинских. Много школ в любом городе и дети рады видеть не только меня. В ЦСКА все парни готовы пообщаться. Хорошо, что можем поделиться опытом.

— Как обстоят дела с вашей хоккейной школой, которую открыли в межсезонье?
— Функционирует, все больше и больше людей приходит. Развиваем ее. Надеемся, что этот проект поможет многим ребятам найти себя в хоккее.

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— В Северной Америке могли бы открыть такую же?
— Вопрос не совсем верный. Дело не в том, мог или не мог. Такие проекты всегда хочется начинать дома, в том месте где ты сам первый раз вставал на коньки.

— У вас есть опыт работы и в отечественных хоккейных системах и западных. Помогло ли это при создании школы?
— Старались взять все лучшее из обеих систем. Совместить все это. Что взял с запада? Стиль интерьера (смеется).

— Неотделимая часть спортсмена — его семья. Как ваши близкие восприняли решение о переезде в Москву?
— Все спокойно отнеслись. Никаких трудностей, мы же домой ехали.

— В ЦСКА вы все чаще надеваете капитанскую литеру…
— Приятно, что тренер доверяет. Ну я особо не обращаю внимание на литеру. Знаю, что это много значит и большая честь, но стараюсь больше думать об игре и не зацикливаюсь на этом.

— Весной у вас заканчивается контракт с ЦСКА, поэтому возникает вопрос где продолжит карьеру топ-защитник национальной сборной и команды-чемпиона?

— Я провел в Северной Америке четыре сезона и хочу сказать, что НХЛ не просто так называют лучшей хоккейной лигой в мире, там играть и развиваться профессиональному хоккеисту очень комфортно.

В 2017 году у меня были варианты в НХЛ, но на тот момент созрело решение вернуться домой, чтобы добиться значимых для себя целей! Что-то получилось. Вместе с партнерами мы выиграли Олимпиаду, завоевали Кубок Гагарина, а вот Чемпионами мира еще не стали (смеется). В ситуации, когда есть к чему стремиться, нет смысла что-либо менять, поэтому имею огромное желание остаться в ЦСКА на длительный срок.

— Что значит на длительный срок?
— На протяжении полутора лет мой агент регулярно общался со многими клубами НХЛ. Были серьезные предложения, от которых не просто отказываться. Но пока для меня важно играть за команду, в которой я могу развиваться наиболее успешно, добиваясь поставленных целей. Сегодня у меня есть все возможности для этого, именно поэтому веду предварительные переговоры с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем о пятилетнем сроке. Так что свое будущее связываю с Россией и ЦСКА!

Семен Андреев

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