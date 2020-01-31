Челябинский губернатор сменил гендиректора хоккейного клуба «Трактор»
Бывший хоккеист челябинского «Трактора» Иван Савин назначен новым генеральным директором клуба. Такое решение принял президент клуба, губернатор региона Алексей Текслер.
Бывший хоккеист челябинского «Трактора» Иван Савин назначен новым генеральным директором клуба. Такое решение принял президент клуба, губернатор региона Алексей Текслер.
«Это решение продиктовано стратегией на усиление клуба в следующем спортивном сезоне. Непосредственное руководство теперь будет осуществлять профессиональный хоккеист, бизнесмен, который знает проблемы и особенности системы изнутри», — сообщили URA.RU в
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Савин — воспитанник школы челябинского хоккея, провел пять сезонов в «Тракторе», являлся лидером команды. Он является чемпионом Универсиады, обладателем Кубка Европейских чемпионов, чемпионом Высшей лиги и бронзовым призером Чемпионата России. Также Савин возглавляет совет директоров ООО «ЗаряД», изготовляющего профессиональную хоккейную амуницию.
В этом сезоне «Трактор» показывает очень низкие результаты и находится в самом конце турнирной таблицы. Уже становится понятно, что клуб не выполнит поставленную губернатором Алексеем Текслером задачу попасть в