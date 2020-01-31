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12:18 (мск), источник: Ura.ru

Челябинский губернатор сменил гендиректора хоккейного клуба «Трактор»

Бывший хоккеист челябинского «Трактора» Иван Савин назначен новым генеральным директором клуба. Такое решение принял президент клуба, губернатор региона Алексей Текслер.

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Источник: РИА "Новости"

«Это решение продиктовано стратегией на усиление клуба в следующем спортивном сезоне. Непосредственное руководство теперь будет осуществлять профессиональный хоккеист, бизнесмен, который знает проблемы и особенности системы изнутри», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.

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Борис Видгоф сохраняет должность вице-президента клуба. Он сосредоточится на контроле финансово-хозяйственной деятельности и выстраивании взаимоотношений со спонсорами.

Савин — воспитанник школы челябинского хоккея, провел пять сезонов в «Тракторе», являлся лидером команды. Он является чемпионом Универсиады, обладателем Кубка Европейских чемпионов, чемпионом Высшей лиги и бронзовым призером Чемпионата России. Также Савин возглавляет совет директоров ООО «ЗаряД», изготовляющего профессиональную хоккейную амуницию.

В этом сезоне «Трактор» показывает очень низкие результаты и находится в самом конце турнирной таблицы. Уже становится понятно, что клуб не выполнит поставленную губернатором Алексеем Текслером задачу попасть в плей-офф.

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