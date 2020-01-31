Челябинский губернатор сменил гендиректора хоккейного клуба «Трактор»

Источник: РИА "Новости"

«Это решение продиктовано стратегией на усиление клуба в следующем спортивном сезоне. Непосредственное руководство теперь будет осуществлять профессиональный хоккеист, бизнесмен, который знает проблемы и особенности системы изнутри», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.

Борис Видгоф сохраняет должность вице-президента клуба. Он сосредоточится на контроле финансово-хозяйственной деятельности и выстраивании взаимоотношений со спонсорами.

Савин — воспитанник школы челябинского хоккея, провел пять сезонов в «Тракторе», являлся лидером команды. Он является чемпионом Универсиады, обладателем Кубка Европейских чемпионов, чемпионом Высшей лиги и бронзовым призером Чемпионата России. Также Савин возглавляет совет директоров ООО «ЗаряД», изготовляющего профессиональную хоккейную амуницию.