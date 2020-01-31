«Амур» впервые с 2016 года обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Амура» шайбы забросили Гинек Зогорна (14-я минута), Михал Йордан (16), Томаш Зогорна (23) и Александр Кузнецов (38). У армейцев отличились Максим Шалунов (34), Антон Слепышев (39) и Андрей Светлаков (54).

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«Амур» впервые с 29 сентября 2016 года обыграл ЦСКА, победная серия армейцев в играх с хабаровским клубом насчитывала шесть матчей. Слепышев побил рекорд сезона по результативной серии, российский нападающий набирает очки в последних 12 встречах — 10 шайб и 8 передач.

ЦСКА потерпел первое поражение в последних семи матчах, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 82 очка в 54 играх. Подопечные Игоря Никитина ранее обеспечили себе выход в плей-офф. «Амур» поднялся на 10-ю строчку на Востоке, набрав 50 очков в 53 встречах, команда отстает от зоны плей-офф на шесть баллов.

В следующем матче ЦСКА 2 февраля примет пекинский «Куньлунь», изначально встреча должна была пройти в Китае, но была перенесена в Москву. «Амур» на следующий день сыграет на выезде с владивостокским «Адмиралом».

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