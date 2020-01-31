Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
Салават Юлаев
36
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
ЦСКА
43
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Джерси Дэвилз
Нэшвилл Предаторз
Б
56
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
13
Хоккей. НХЛ
1.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Детройт Ред Уингз
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
14:24 (мск), источник: ТАСС

«Амур» впервые с 2016 года обыграл ЦСКА в матче КХЛ

ТАСС, 31 января. Хабаровский «Амур» обыграл московский ЦСКА со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе «Амура» шайбы забросили Гинек Зогорна (14-я минута), Михал Йордан (16), Томаш Зогорна (23) и Александр Кузнецов (38). У армейцев отличились Максим Шалунов (34), Антон Слепышев (39) и Андрей Светлаков (54).

Читайте также
Никита Нестеров: Свое будущее связываю с Россией и ЦСКА

«Амур» впервые с 29 сентября 2016 года обыграл ЦСКА, победная серия армейцев в играх с хабаровским клубом насчитывала шесть матчей. Слепышев побил рекорд сезона по результативной серии, российский нападающий набирает очки в последних 12 встречах — 10 шайб и 8 передач.

ЦСКА потерпел первое поражение в последних семи матчах, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 82 очка в 54 играх. Подопечные Игоря Никитина ранее обеспечили себе выход в плей-офф. «Амур» поднялся на 10-ю строчку на Востоке, набрав 50 очков в 53 встречах, команда отстает от зоны плей-офф на шесть баллов.

В следующем матче ЦСКА 2 февраля примет пекинский «Куньлунь», изначально встреча должна была пройти в Китае, но была перенесена в Москву. «Амур» на следующий день сыграет на выезде с владивостокским «Адмиралом».

Во время загрузки произошла ошибка.
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий
Первый! Армейцы взяли Кубок Гагарина
Читайте также
Амур
4:3
2:0, 2:2, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 2431.01.2020, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена"
Главные тренеры
Александр ГулявцевИгорь Никитин
Вратари
Евгений АликинЛарс Юханссон
1-й период
13:45Гынек Зогорна(Томаш Зогорна)
15:02Михал Йордан(Александр Горшков, Владислав Ушенин)
15:02Александр Горшков
15:02Максим Мамин
2-й период
22:41Томаш Зогорна(Максим Игнатович)
31:54Денис Голубев
33:21Максим Шалунов(Константин Окулов, Максим Мамин)
37:59Александр Кузнецов(Павел Турбин, Антон Лазарев)
38:54Антон Слепышев(Линден Вей, Максим Мамин)
3-й период
53:00Андрей Светлаков(Константин Окулов)
Статистика
7Штрафное время5
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Вирусы, деньги, политика. Как Россия спасала международные соревнования
Стало известно, сколько «Сельта» предложила за выкуп Смолова
«Новый Роналду» выбрал «Барселону» ради игры с Месси
У Месси 500 побед за «Барселону» и 500 голов в турнирах Испании
«Монреаль» обыграл «Баффало» в НХЛ. Ковальчук забросил шайбу
Шайба россиянина не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче НХЛ
Хоккеист Никита Нестеров: Свое будущее связываю с Россией и ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь