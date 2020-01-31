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15:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» обыграл в гостях «Адмирал», Кугрышев оформил хет-трик

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» одержали победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в пятницу во Владивостоке, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 3:2, 2:0). В составе «Салавата Юлаева» хет-трик сделал Дмитрий Кугрышев (3-я, 23-я и 40-я минуты), две шайбы забросил Илья Крикунов (23, 50), еще один гол в активе Александра Бурмистрова (53). У «Адмирала» дубль оформил Мартин Бакош (21, 40), также отличился Маркус Юнг (8).

«Салават Юлаев» в следующем матче 2 февраля вновь сыграет в гостях с «Адмиралом».

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Адмирал
3:6
1:1, 2:3, 0:2
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 2431.01.2020, 12:30 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 3628 зрителей
Главные тренеры
Сергей СветловНиколай Цулыгин
Вратари
Юсси Олкинуора(Антон Красоткин)Юха Метсола
1-й период
02:20Дмитрий Кугрышев(Артем Сергеев)
07:30Маркус Юнг(Денис Вихарев, Мартин Бакош)
08:27Владимир Жарков
14:35Шон Лалонд
2-й период
20:17Мартин Бакош(Денис Вихарев, Адам Альмквист)
22:39Илья Крикунов(Владислав Картаев)
22:57Дмитрий Кугрышев(Александр Кадейкин, Владимир Жарков)
32:58Василий Стрельцов
36:29Илья Давыдов
37:45Командный штраф
39:32Мартин Бакош(Маркус Юнг, Шон Лалонд)
39:55Дмитрий Кугрышев(Александр Кадейкин)
3-й период
49:20Илья Крикунов(Вячеслав Солодухин, Владислав Картаев)
52:28Александр Бурмистров(Илья Крикунов)
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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