«Салават Юлаев» обыграл в гостях «Адмирал», Кугрышев оформил хет-трик

Встреча, состоявшаяся в пятницу во Владивостоке, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 3:2, 2:0). В составе «Салавата Юлаева» хет-трик сделал Дмитрий Кугрышев (3-я, 23-я и 40-я минуты), две шайбы забросил Илья Крикунов (23, 50), еще один гол в активе Александра Бурмистрова (53). У «Адмирала» дубль оформил Мартин Бакош (21, 40), также отличился Маркус Юнг (8).