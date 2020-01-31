«Салават Юлаев» обыграл в гостях «Адмирал», Кугрышев оформил хет-трик
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» одержали победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» одержали победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в пятницу во Владивостоке, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 3:2, 2:0). В составе «Салавата Юлаева»
«Салават Юлаев» в следующем матче 2 февраля вновь сыграет в гостях с «Адмиралом».
|Сергей Светлов
|Николай Цулыгин
|Юсси Олкинуора(Антон Красоткин)
|Юха Метсола
|02:20
|Дмитрий Кугрышев(Артем Сергеев)
|07:30
|Маркус Юнг(Денис Вихарев, Мартин Бакош)
|08:27
|Владимир Жарков
|14:35
|Шон Лалонд
|20:17
|Мартин Бакош(Денис Вихарев, Адам Альмквист)
|22:39
|Илья Крикунов(Владислав Картаев)
|22:57
|Дмитрий Кугрышев(Александр Кадейкин, Владимир Жарков)
|32:58
|Василий Стрельцов
|36:29
|Илья Давыдов
|37:45
|Командный штраф
|39:32
|Мартин Бакош(Маркус Юнг, Шон Лалонд)
|39:55
|Дмитрий Кугрышев(Александр Кадейкин)
|49:20
|Илья Крикунов(Вячеслав Солодухин, Владислав Картаев)
|52:28
|Александр Бурмистров(Илья Крикунов)
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)