Лю Хуншэн: Не надо опасаться коронавируса на играх «Куньлуня» в России

Источник: РИА "Новости"

«Куньлунь» до конца текущего регулярного чемпионата КХЛ должен был провести два домашних матча, но встреча с московским ЦСКА (2 февраля) была перенесена в российскую столицу из-за празднования китайского Нового года, а игра с рижским «Динамо» (24 февраля) — в Новосибирск по причине распространения коронавируса.

«Хоккеисты “Куньлуня” сейчас живут в России, поэтому российским болельщикам не стоит бояться ходить на матчи с участием команды. Они находятся в безопасности. И тоже, как и многие другие, не могут попасть в Китай. В Шанхае тоже обнаружили заболевших коронавирусом, поэтому это может быть опасно», — сказал Лю Хуншэн по телефону.

«Переносы турниров из Китая — правильное решение на сегодняшний день. К сожалению, такая проблема возникла, и сейчас туда ездить нельзя. Никто не может дать 100% гарантий, что никто из участников соревнований не заразился бы. Поэтому ради общей безопасности лучше провести турнир в другой стране», — добавил он.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9692 человека, из них 213 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.