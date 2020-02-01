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16:52 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» проиграло «Сибири» в гостевом матче чемпионата КХЛ

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в гостевом матче чемпионата КХЛ проиграли «Сибири» со счетом 2:3 (0:0, 1:3, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Минчане начали противостояние с множества атак на ворота соперников. Хоккеисты «Сибири» играли исключительно от обороны, не пытаясь ответить «зубрам» короткими контратаками. До начала первого перерыва ни одной из команд не удалось склонить чашу весов в свою пользу.

Во второй двадцатиминутке игроки «Динамо» продолжили прессинговать соперников. Тем не менее, открыть счет первыми минчанам не удалось. На 27-й минуте противоборства нападающий «Сибири» Егор Миловзоров забросил гол в ворота Дэнни Тэйлора. Его дважды поддержал партнер по команде Данил Романцев, который реализовал большинство и оформил дубль — 3:0. Минчане попытались восстановить равновесие сил. Частично осуществить задуманное получилось у защитника Павла Денисова, забросившего шайбу в ворота соперников с передачи Райана Спунера на 40-й минуте игры.

В третьем периоде «зубры» попытались сохранить инициативу. На 49-й минуте противостояния Иван Дроздов сократил отставание до одной шайбы. Но перевести игру в овертайм «Динамо» не удалось.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта 11 февраля сыграют в гостях у рижского «Динамо».

Сибирь
3:2
0:0, 3:1, 0:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 241.02.2020, 13:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь", 7420 зрителей
Главные тренеры
Николай ЗаварухинКрэйг Вудкрофт
Вратари
Харри СятериДэнни Тэйлор
1-й период
16:27Иван Дроздов
16:42Евгений Чесалин
18:04Александр Логинов
2-й период
26:45Егор Миловзоров(Александр Торченюк)
30:46Роман Достанко
32:44Данил Романцев(Юусо Пуустинен)
34:52Роман Достанко
35:17Франсис Паре
35:56Данил Романцев(Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка)
37:38Микаэль Руохомаа
39:58Павел Денисов(Райан Спунер)
3-й период
41:10Юусо Пуустинен
43:26Игорь Мартынов
44:36Командный штраф
48:33Иван Дроздов(Артем Демков, Райан Спунер)
52:29Андрей Ермаков
52:29Андрей Костицын
57:17Юусо Пуустинен
Статистика
12Штрафное время14
6Игра в большинстве5
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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