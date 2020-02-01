Минское «Динамо» проиграло «Сибири» в гостевом матче чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Минчане начали противостояние с множества атак на ворота соперников. Хоккеисты «Сибири» играли исключительно от обороны, не пытаясь ответить «зубрам» короткими контратаками. До начала первого перерыва ни одной из команд не удалось склонить чашу весов в свою пользу.

Во второй двадцатиминутке игроки «Динамо» продолжили прессинговать соперников. Тем не менее, открыть счет первыми минчанам не удалось. На 27-й минуте противоборства нападающий «Сибири» Егор Миловзоров забросил гол в ворота Дэнни Тэйлора. Его дважды поддержал партнер по команде Данил Романцев, который реализовал большинство и оформил дубль — 3:0. Минчане попытались восстановить равновесие сил. Частично осуществить задуманное получилось у защитника Павла Денисова, забросившего шайбу в ворота соперников с передачи Райана Спунера на 40-й минуте игры.

В третьем периоде «зубры» попытались сохранить инициативу. На 49-й минуте противостояния Иван Дроздов сократил отставание до одной шайбы. Но перевести игру в овертайм «Динамо» не удалось.