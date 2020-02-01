Минское «Динамо» проиграло «Сибири» в гостевом матче чемпионата КХЛ
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в гостевом матче чемпионата КХЛ проиграли «Сибири» со счетом 2:3 (0:0, 1:3, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в гостевом матче чемпионата КХЛ проиграли «Сибири» со счетом 2:3 (0:0, 1:3, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минчане начали противостояние с множества атак на ворота соперников. Хоккеисты «Сибири» играли исключительно от обороны, не пытаясь ответить «зубрам» короткими контратаками. До начала первого перерыва ни одной из команд не удалось склонить чашу весов в свою пользу.
Во второй двадцатиминутке игроки «Динамо» продолжили прессинговать соперников. Тем не менее, открыть счет первыми минчанам не удалось. На 27-й минуте противоборства нападающий «Сибири» Егор Миловзоров забросил гол в ворота Дэнни Тэйлора. Его дважды поддержал партнер по команде Данил Романцев, который реализовал большинство и оформил дубль — 3:0. Минчане попытались восстановить равновесие сил. Частично осуществить задуманное получилось у защитника Павла Денисова, забросившего шайбу в ворота соперников с передачи Райана Спунера на 40-й минуте игры.
В третьем периоде «зубры» попытались сохранить инициативу. На 49-й минуте противостояния Иван Дроздов сократил отставание до одной шайбы. Но перевести игру в овертайм «Динамо» не удалось.
Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта 11 февраля сыграют в гостях у рижского «Динамо».
|Николай Заварухин
|Крэйг Вудкрофт
|Харри Сятери
|Дэнни Тэйлор
|16:27
|Иван Дроздов
|16:42
|Евгений Чесалин
|18:04
|Александр Логинов
|26:45
|Егор Миловзоров(Александр Торченюк)
|30:46
|Роман Достанко
|32:44
|Данил Романцев(Юусо Пуустинен)
|34:52
|Роман Достанко
|35:17
|Франсис Паре
|35:56
|Данил Романцев(Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка)
|37:38
|Микаэль Руохомаа
|39:58
|Павел Денисов(Райан Спунер)
|41:10
|Юусо Пуустинен
|43:26
|Игорь Мартынов
|44:36
|Командный штраф
|48:33
|Иван Дроздов(Артем Демков, Райан Спунер)
|52:29
|Андрей Ермаков
|52:29
|Андрей Костицын
|57:17
|Юусо Пуустинен
|12
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)