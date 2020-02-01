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17:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» победил «Авангард» в матче с тремя отмененными шайбами и продлил выигрышную серию в КХЛ

Казахстанский «Барыс» победил омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 1 февраля, в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:3.

Первый период остался за «Барысом», который использовал пятиминутное большинство. На 15-й минуте нападающий «Авангарда» Роб Клинкхамер получил удаление до конца игры за грязный фол против форварда «Барыса» Никиты Михайлиса у борта.

Его партнеры смогли дважды наказать «Авангард»: на 17-й минуте отличился нападающий Дмитрий Гурков, для которого эта шайба стала дебютной в текущем сезоне КХЛ, а на 19-й забил форвард Кирилл Панюков.

В начале второго периода «Барыс» провел и третью шайбу — ее автором на 23-й минуте стал защитник Алексей Маклюков, а в этом эпизоде второе очко в матче набрал нападающий Антон Сагадеев.

К получасу игры «Авангард» сумел сократить отставание — забил Семен Ручкин, но через 24 секунды «Барыс» вернул преимущество в три шайбы — отличился форвард Павел Акользин. После этого гости сменили вратаря.

В концовке второго периода «Авангард» сумел вернуть интригу в игру. На 37-й минуте Сергей Шумаков реализовал большинство, а на 39-й Кирилл Семенов сократил счет до минимального.

Третий период получился самым нерезультативным. В нем у «Барыса» были отменены две шайбы — Сагадеева и Кертиса Волка. При этом ранее во втором периоде после видеоповтора судьи отменили взятие ворот у «Авангарда».

При этом уже после окончания игры возник небольшой скандал. Начавшихся радовать хоккеистов «Барыса» остановили судьи, которые решили, что команды не доиграли еще шесть секунд. В итоге матч возобновился после паузы, и хозяева едва не провели пятую шайбу.

С 73 очками «Барыс» идет третьим в Восточной конференции, а «Авангард» с 77 баллами занимает второе место. Оба клуба провели по 55 матчей: омичи возглавляют дивизион Чернышева, опережая казахстанцев.

Отметим, что победная серия «Барыса» составляет три матча, а вдобавок казахстанский клуб побеждает дома в пятой игре подряд.

Теперь «Барыс» уйдет на десятидневный перерыв, связанный с матчами сборной Казахстана в квалификации Олимпиады-2022. Следующую же игру в КХЛ столичный клуб проведет 11 февраля дома против «Автомобилиста». Всего же до конца «регулярки» команда Андрея Скабелки сыграет еще семь встреч.

Барыс
4:3
2:0, 2:3, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 241.02.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10242 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Эдвард ПаскуалеИгорь Бобков(Эмиль Гарипов, Эмиль Гарипов)
1-й период
09:52Сергей Шумаков
14:23Роб Клинкхаммер
14:23Роб Клинкхаммер
16:02Дмитрий Гурков(Аркадий Шестаков, Кертис Валк)
18:13Кирилл Панюков(Леонид Метальников, Антон Сагадеев)
2-й период
22:56Алексей Маклюков(Антон Сагадеев)
23:14Коди Фрэнсон
29:35Семен Ручкин(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
29:59Павел Акользин(Дмитрий Гурков, Дмитрий Шевченко)
30:27Семен Ручкин
33:40Алексей Маклюков
35:21Дмитрий Шевченко
36:58Сергей Шумаков(Вячеслав Войнов, Тэйлор Бек)
38:51Кирилл Семенов(Вячеслав Войнов, Артем Манукян)
3-й период
43:57Дастин Бойд
59:25Дмитрий Шевченко
Статистика
8Штрафное время31
6Игра в большинстве4
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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