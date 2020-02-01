«Барыс» победил «Авангард» в матче с тремя отмененными шайбами и продлил выигрышную серию в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 1 февраля, в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:3.

Первый период остался за «Барысом», который использовал пятиминутное большинство. На 15-й минуте нападающий «Авангарда» Роб Клинкхамер получил удаление до конца игры за грязный фол против форварда «Барыса» Никиты Михайлиса у борта.

Его партнеры смогли дважды наказать «Авангард»: на 17-й минуте отличился нападающий Дмитрий Гурков, для которого эта шайба стала дебютной в текущем сезоне КХЛ, а на 19-й забил форвард Кирилл Панюков.

В начале второго периода «Барыс» провел и третью шайбу — ее автором на 23-й минуте стал защитник Алексей Маклюков, а в этом эпизоде второе очко в матче набрал нападающий Антон Сагадеев.

К получасу игры «Авангард» сумел сократить отставание — забил Семен Ручкин, но через 24 секунды «Барыс» вернул преимущество в три шайбы — отличился форвард Павел Акользин. После этого гости сменили вратаря.

В концовке второго периода «Авангард» сумел вернуть интригу в игру. На 37-й минуте Сергей Шумаков реализовал большинство, а на 39-й Кирилл Семенов сократил счет до минимального.

Третий период получился самым нерезультативным. В нем у «Барыса» были отменены две шайбы — Сагадеева и Кертиса Волка. При этом ранее во втором периоде после видеоповтора судьи отменили взятие ворот у «Авангарда».

При этом уже после окончания игры возник небольшой скандал. Начавшихся радовать хоккеистов «Барыса» остановили судьи, которые решили, что команды не доиграли еще шесть секунд. В итоге матч возобновился после паузы, и хозяева едва не провели пятую шайбу.

С 73 очками «Барыс» идет третьим в Восточной конференции, а «Авангард» с 77 баллами занимает второе место. Оба клуба провели по 55 матчей: омичи возглавляют дивизион Чернышева, опережая казахстанцев.

Отметим, что победная серия «Барыса» составляет три матча, а вдобавок казахстанский клуб побеждает дома в пятой игре подряд.