«Автомобилист» победил «Металлург» в матче КХЛ
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде победил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде победил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу «Автомобилиста». Шайбы у победителей забросили Алексей Василевский (14-я минута), Питер Холланд (30) и Брукс Мэйсек (59). В составе «Металлурга» отличились Богдан Потехин (8) и Деннис Расмуссен (23).
В следующем матче «Металлург» 3 февраля примет омский «Авангард», в этот же день «Автомобилист» встретится на выезде с новосибирской «Сибирью».
|Илья Воробьев
|Андрей Мартемьянов
|Василий Демченко(Василий Демченко)
|Владимир Галкин
|07:22
|Богдан Потехин(Брэндон Козун, Эрик О`Делл)
|13:09
|Алексей Василевский(Анатолий Голышев)
|20:51
|Максим Березин
|22:56
|Деннис Расмуссен(Виктор Антипин)
|26:32
|Брукс Мэйсек
|29:20
|Питер Холланд(Максим Березин, Брукс Мэйсек)
|34:18
|Вячеслав Литовченко
|42:26
|Эрик О`Делл
|44:26
|Архип Неколенко
|58:02
|Брукс Мэйсек(Найджел Доус, Питер Холланд)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)