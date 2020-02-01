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19:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» победил «Металлург» в матче КХЛ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде победил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в субботу в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу «Автомобилиста». Шайбы у победителей забросили Алексей Василевский (14-я минута), Питер Холланд (30) и Брукс Мэйсек (59). В составе «Металлурга» отличились Богдан Потехин (8) и Деннис Расмуссен (23).

В следующем матче «Металлург» 3 февраля примет омский «Авангард», в этот же день «Автомобилист» встретится на выезде с новосибирской «Сибирью».

Металлург Мг
2:3
1:1, 1:1, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 241.02.2020, 15:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 7229 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевАндрей Мартемьянов
Вратари
Василий Демченко(Василий Демченко)Владимир Галкин
1-й период
07:22Богдан Потехин(Брэндон Козун, Эрик О`Делл)
13:09Алексей Василевский(Анатолий Голышев)
2-й период
20:51Максим Березин
22:56Деннис Расмуссен(Виктор Антипин)
26:32Брукс Мэйсек
29:20Питер Холланд(Максим Березин, Брукс Мэйсек)
34:18Вячеслав Литовченко
3-й период
42:26Эрик О`Делл
44:26Архип Неколенко
58:02Брукс Мэйсек(Найджел Доус, Питер Холланд)
Статистика
4Штрафное время6
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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