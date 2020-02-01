«Автомобилист» победил «Металлург» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу «Автомобилиста». Шайбы у победителей забросили Алексей Василевский (14-я минута), Питер Холланд (30) и Брукс Мэйсек (59). В составе «Металлурга» отличились Богдан Потехин (8) и Деннис Расмуссен (23).