«Локомотив» забросил пять безответных шайб в ворота «Йокерита» в КХЛ

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Шайбы забросили Николай Коваленко (3-я минута), Стефан Да Коста (2, 26), Якуб Накладал (56) и Стаффан Кронвалль (56). Вратарь ярославцев Александр Лазушин отразил 18 бросков и провел четвертый «сухой» матч в сезоне.