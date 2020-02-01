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19:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» забросил пять безответных шайб в ворота «Йокерита» в КХЛ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» разгромил финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Встреча в Ярославле завершилась со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Шайбы забросили Николай Коваленко (3-я минута), Стефан Да Коста (2, 26), Якуб Накладал (56) и Стаффан Кронвалль (56). Вратарь ярославцев Александр Лазушин отразил 18 бросков и провел четвертый «сухой» матч в сезоне.

«Локомотив», одержавший четвертую подряд победу в «регулярке», в четвертый раз в нынешнем сезоне обыграл «Йокерит». Финский клуб прервал свою серию из четырех побед.

Локомотив
5:0
2:0, 1:0, 2:0
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 241.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000", 7158 зрителей
Главные тренеры
Майк ПелиноЛаури Марьямяки
Вратари
Александр ЛазушинЯнис Калниньш
1-й период
02:06Николай Коваленко
03:30Стефан Да Коста(Владимир Ткачев)
12:21Антон Ландер
2-й период
25:19Вели-Матти Савинайнен
25:35Стефан Да Коста(Рушан Рафиков, Денис Алексеев)
37:37Виктор Лев
3-й период
43:38Егор Аверин
44:41Сами Леписто
45:31Антон Ландер
49:54Стаффан Крунвалль
54:20Йессе Йоэнсуу
54:20Йессе Йоэнсуу
55:21Якуб Накладал(Владимир Ткачев, Антон Ландер)
55:43Стаффан Крунвалль(Артур Каюмов, Денис Алексеев)
59:38Командный штраф
Статистика
10Штрафное время31
5Игра в большинстве5
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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