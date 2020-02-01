«Локомотив» забросил пять безответных шайб в ворота «Йокерита» в КХЛ
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» разгромил финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» разгромил финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Шайбы забросили Николай Коваленко (3-я минута), Стефан Да Коста (2, 26), Якуб Накладал (56) и Стаффан Кронвалль (56). Вратарь ярославцев Александр Лазушин отразил 18 бросков и провел четвертый «сухой» матч в сезоне.
«Локомотив», одержавший четвертую подряд победу в «регулярке», в четвертый раз в нынешнем сезоне обыграл «Йокерит». Финский клуб прервал свою серию из четырех побед.
|Майк Пелино
|Лаури Марьямяки
|Александр Лазушин
|Янис Калниньш
|02:06
|Николай Коваленко
|03:30
|Стефан Да Коста(Владимир Ткачев)
|12:21
|Антон Ландер
|25:19
|Вели-Матти Савинайнен
|25:35
|Стефан Да Коста(Рушан Рафиков, Денис Алексеев)
|37:37
|Виктор Лев
|43:38
|Егор Аверин
|44:41
|Сами Леписто
|45:31
|Антон Ландер
|49:54
|Стаффан Крунвалль
|54:20
|Йессе Йоэнсуу
|54:20
|Йессе Йоэнсуу
|55:21
|Якуб Накладал(Владимир Ткачев, Антон Ландер)
|55:43
|Стаффан Крунвалль(Артур Каюмов, Денис Алексеев)
|59:38
|Командный штраф
|10
|Штрафное время
|31
|5
|Игра в большинстве
|5
|3
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)
|Главный судья
|Ян Хрибик(Чехия)