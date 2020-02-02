КХЛ разъяснила моменты с отмененными шайбами в матче «Барыс» — «Авангард»
Департамент судейства КХЛ разъяснил два спорных момента, связанных с отменой взятия ворот в матче «Барыс» — «Авангард», состоявшемся 1 февраля в
Департамент судейства КХЛ разъяснил два спорных момента, связанных с отменой взятия ворот в матче «Барыс» — «Авангард», состоявшемся 1 февраля в
На 29-й минуте после шайбы, заброшенной игроком Сергеем Шумаковым, главный тренер хозяев взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: была блокировка вратаря, взятие ворот отменено.
На 51-й минуте после шайбы, заброшенной игроком хозяев Кертисом Волком, главный тренер гостей взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: была блокировка вратаря, взятие ворот отменено.
Сам матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Барыса», для которого эта победа стала третьей кряду.
Следующую игру команда Андрея Скабелки проведет 11 февраля дома против «Автомобилиста».
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Эдвард Паскуале
|Игорь Бобков(Эмиль Гарипов, Эмиль Гарипов)
|09:52
|Сергей Шумаков
|14:23
|Роб Клинкхаммер
|14:23
|Роб Клинкхаммер
|16:02
|Дмитрий Гурков(Аркадий Шестаков, Кертис Валк)
|18:13
|Кирилл Панюков(Леонид Метальников, Антон Сагадеев)
|22:56
|Алексей Маклюков(Антон Сагадеев)
|23:14
|Коди Фрэнсон
|29:35
|Семен Ручкин(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
|29:59
|Павел Акользин(Дмитрий Гурков, Дмитрий Шевченко)
|30:27
|Семен Ручкин
|33:40
|Алексей Маклюков
|35:21
|Дмитрий Шевченко
|36:58
|Сергей Шумаков(Вячеслав Войнов, Тэйлор Бек)
|38:51
|Кирилл Семенов(Вячеслав Войнов, Артем Манукян)
|43:57
|Дастин Бойд
|59:25
|Дмитрий Шевченко
|8
|Штрафное время
|31
|6
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)