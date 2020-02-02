КХЛ разъяснила моменты с отмененными шайбами в матче «Барыс» — «Авангард»

Источник: РИА "Новости"

На 29-й минуте после шайбы, заброшенной игроком Сергеем Шумаковым, главный тренер хозяев взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: была блокировка вратаря, взятие ворот отменено.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a0b34fb0856056737e301c575d14cea4_hd/2_872877030/ca0ac61a8a95c50ee5d4929eb9ba4009/4736310177?sr=45&type_id=&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 51-й минуте после шайбы, заброшенной игроком хозяев Кертисом Волком, главный тренер гостей взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: была блокировка вратаря, взятие ворот отменено.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_9193a58a31908ab7428997a3fa26bf32_hd/2_1082786907/0d9847a0b95741e0abe29026c77a2ed8/4736310194?sr=45&type_id=&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сам матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Барыса», для которого эта победа стала третьей кряду.