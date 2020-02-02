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12:43 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ разъяснила моменты с отмененными шайбами в матче «Барыс» — «Авангард»

Департамент судейства КХЛ разъяснил два спорных момента, связанных с отменой взятия ворот в матче «Барыс» — «Авангард», состоявшемся 1 февраля в Нур-Султане.

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Источник: РИА "Новости"

На 29-й минуте после шайбы, заброшенной игроком Сергеем Шумаковым, главный тренер хозяев взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: была блокировка вратаря, взятие ворот отменено.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 51-й минуте после шайбы, заброшенной игроком хозяев Кертисом Волком, главный тренер гостей взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: была блокировка вратаря, взятие ворот отменено.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Барыса», для которого эта победа стала третьей кряду.

Следующую игру команда Андрея Скабелки проведет 11 февраля дома против «Автомобилиста».

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Барыс
4:3
2:0, 2:3, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 241.02.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10242 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Эдвард ПаскуалеИгорь Бобков(Эмиль Гарипов, Эмиль Гарипов)
1-й период
09:52Сергей Шумаков
14:23Роб Клинкхаммер
14:23Роб Клинкхаммер
16:02Дмитрий Гурков(Аркадий Шестаков, Кертис Валк)
18:13Кирилл Панюков(Леонид Метальников, Антон Сагадеев)
2-й период
22:56Алексей Маклюков(Антон Сагадеев)
23:14Коди Фрэнсон
29:35Семен Ручкин(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
29:59Павел Акользин(Дмитрий Гурков, Дмитрий Шевченко)
30:27Семен Ручкин
33:40Алексей Маклюков
35:21Дмитрий Шевченко
36:58Сергей Шумаков(Вячеслав Войнов, Тэйлор Бек)
38:51Кирилл Семенов(Вячеслав Войнов, Артем Манукян)
3-й период
43:57Дастин Бойд
59:25Дмитрий Шевченко
Статистика
8Штрафное время31
6Игра в большинстве4
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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