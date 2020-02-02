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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Райнхарт рискует пропустить остаток сезона из-за травмы

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Защитник китайского «Куньлунь Редстар» Гриффин Райнхарт из-за повреждения может пропустить остаток нынешнего сезона, включая розыгрыш плей-офф, сообщили РИА Новости в пресс-службе команды из Пекина.

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Райнхарт получил повреждение в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (1:3). В воскресенье хоккеист не попал в заявку команды на игру с ЦСКА в Москве.

Как сообщили в пресс-службе, у Райнхарта серьезное повреждение нижней части тела. Возможно, защитнику придется перенести операцию. В таком случае Райнхарт пропустит не только остаток регулярного чемпионата, но и розыгрыш плей-офф.

На данный момент «Куньлунь» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 57 очков в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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