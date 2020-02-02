Райнхарт рискует пропустить остаток сезона из-за травмы
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Защитник китайского «Куньлунь Редстар» Гриффин Райнхарт
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Защитник китайского «Куньлунь Редстар» Гриффин Райнхарт
Райнхарт получил повреждение в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (1:3). В воскресенье хоккеист не попал в заявку команды на игру с ЦСКА в Москве.
Как сообщили в
На данный момент «Куньлунь» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 57 очков в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ.