Райнхарт рискует пропустить остаток сезона из-за травмы

Райнхарт получил повреждение в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (1:3). В воскресенье хоккеист не попал в заявку команды на игру с ЦСКА в Москве.

Как сообщили в пресс-службе, у Райнхарта серьезное повреждение нижней части тела. Возможно, защитнику придется перенести операцию. В таком случае Райнхарт пропустит не только остаток регулярного чемпионата, но и розыгрыш плей-офф.