Главного арбитра КХЛ уличили в двойных стандартах из-за отмененных шайб «Барыса»

Последние два спорных момента имели место в матче регулярного чемпионата между «Барысом» и «Аванградом». Департамент судейства КХЛ разъяснил эти два момента.

«Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, отвечая на вопрос сайта Шайба.kz, почему именно у «Барыса» больше всего отмененных голов, заявил, что это еще не факт, якобы казахстанские болельщики слишком остро реагируют на подобные эпизоды. Также он пообещал, что предоставит в январе соответствующую статистику, которая будет опубликована на официальном сайте лиги.

Ну что ж, никто его за язык не тянул, на дворе уже февраль. Мы проверили всю новостную ленту КХЛ за минувший месяц и никакой статистики по отмененным шайбам не нашли. Получается, Алексей Анисимов не сдержал свое обещание и нагло всех обманул. Теперь вы знаете цену словам главного арбитра КХЛ.

Еще более усугубляет ситуацию очередной отмененный гол «Барыса» в недавнем матче против «Авангарда». К тому же омский клуб является для астанчан, пожалуй, самым большим раздражителем. Так называемая «военная комната» (какое идиотское название, придумают же) приняла решение не засчитывать шайбу Кертиса Волка. Хотя на повторе четко видно, что никакой помехи вратарю Аркадий Шестаков не создавал, тем более его толкал Егор Мартынов.

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Было немало гораздо более вопиющих случаев, когда, например, игрок СКА просто сносил на полной скорости вратаря, но тем не менее судьям ничего не мешало засчитать гол в пользу питерского клуба. Почему в одном эпизоде движение Виктора Бартли из «Куньлунь Ред Стар» учитывается, а в другом воздействие Егора Мартынова из «Авангарда» игнорируется? Налицо двойные стандарты, которые были установлены Алексеем Анисимовым с приходом в Департамент судейства КХЛ, — пишет издание.