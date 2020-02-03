Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
Амур
00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Йокерит
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
09:09 (мск), источник: Vesti.kz

Главного арбитра КХЛ уличили в двойных стандартах из-за отмененных шайб «Барыса»

Сайт «Шайба.kz» уличил во лжи главного арбитра Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексея Анисимова из-за ситуации с отмененными шайбами.

Наверх

Последние два спорных момента имели место в матче регулярного чемпионата между «Барысом» и «Аванградом». Департамент судейства КХЛ разъяснил эти два момента.

«Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, отвечая на вопрос сайта Шайба.kz, почему именно у «Барыса» больше всего отмененных голов, заявил, что это еще не факт, якобы казахстанские болельщики слишком остро реагируют на подобные эпизоды. Также он пообещал, что предоставит в январе соответствующую статистику, которая будет опубликована на официальном сайте лиги.

Ну что ж, никто его за язык не тянул, на дворе уже февраль. Мы проверили всю новостную ленту КХЛ за минувший месяц и никакой статистики по отмененным шайбам не нашли. Получается, Алексей Анисимов не сдержал свое обещание и нагло всех обманул. Теперь вы знаете цену словам главного арбитра КХЛ.

Еще более усугубляет ситуацию очередной отмененный гол «Барыса» в недавнем матче против «Авангарда». К тому же омский клуб является для астанчан, пожалуй, самым большим раздражителем. Так называемая «военная комната» (какое идиотское название, придумают же) приняла решение не засчитывать шайбу Кертиса Волка. Хотя на повторе четко видно, что никакой помехи вратарю Аркадий Шестаков не создавал, тем более его толкал Егор Мартынов.

ВКонтакте

Было немало гораздо более вопиющих случаев, когда, например, игрок СКА просто сносил на полной скорости вратаря, но тем не менее судьям ничего не мешало засчитать гол в пользу питерского клуба. Почему в одном эпизоде движение Виктора Бартли из «Куньлунь Ред Стар» учитывается, а в другом воздействие Егора Мартынова из «Авангарда» игнорируется? Налицо двойные стандарты, которые были установлены Алексеем Анисимовым с приходом в Департамент судейства КХЛ, — пишет издание.

ВКонтакте
Читайте также
Барыс
4:3
2:0, 2:3, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 241.02.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10242 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Эдвард ПаскуалеИгорь Бобков(Эмиль Гарипов, Эмиль Гарипов)
1-й период
09:52Сергей Шумаков
14:23Роб Клинкхаммер
14:23Роб Клинкхаммер
16:02Дмитрий Гурков(Кертис Валк, Аркадий Шестаков)
18:13Кирилл Панюков(Антон Сагадеев, Леонид Метальников)
2-й период
22:56Алексей Маклюков(Антон Сагадеев)
23:14Коди Фрэнсон
29:35Семен Ручкин(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
29:59Павел Акользин(Дмитрий Шевченко, Дмитрий Гурков)
30:27Семен Ручкин
33:40Алексей Маклюков
35:21Дмитрий Шевченко
36:58Сергей Шумаков(Тэйлор Бек, Вячеслав Войнов)
38:51Кирилл Семенов(Артем Манукян, Вячеслав Войнов)
3-й период
43:57Дастин Бойд
59:25Дмитрий Шевченко
Статистика
8Штрафное время31
6Игра в большинстве4
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Фанат выбежал на поле и получил ногой по голове от футболиста
Федор Емельяненко надеется, что помирится с братом Александром
Победительница Australian Open из Москвы вошла в десятку лучших
СМИ: «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»
Кузнецов забил, Овечкин — нет, а победили Кросби и Малкин
Победитель Australian Open возглавил рейтинг АTP
Шайба россиянина помогла «Каролине» победить «Ванкувер» в НХЛ
«Автомобилист» вышел в плей-офф после победы ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь