Скончался 18-летний казахстанский хоккеист
Юный вратарь хоккейного клуба «Снежные Барсы» Вилен Прокофьев умер после скоротечной тяжелой болезни.
Юный вратарь хоккейного клуба «Снежные Барсы» Вилен Прокофьев умер после скоротечной тяжелой болезни.
«Вилен ушел», — сообщил его клуб.
Ранее сообщалось, что у 18-летнего вратаря Вилена Прокофьева обнаружили злокачественное заболевание — саркому Юинга с распадом (рак кости). Ему было необходимо собрать средства на дорогостоящее лечение.
«Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его все это время и не остался в стороне», — сообщили в ХК «Барыс».
Хоккейный клуб «Барыс» в ноябре запустил благотворительную акцию по сбору средств для Вилена Прокофьева.
Сэйв голкипера «Снежных Барсов» Вилена Прокофьева попал в число десяти лучших спасений сентября 2019 года.