Скончался 18-летний казахстанский хоккеист

​Ранее сообщалось, что у 18-летнего вратаря Вилена Прокофьева обнаружили злокачественное заболевание — саркому Юинга с распадом (рак кости). Ему было необходимо собрать средства на дорогостоящее лечение.

«Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его все это время и не остался в стороне», — сообщили в ХК «Барыс».