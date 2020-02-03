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07:26 (мск), источник: Sputniknews.kz

Скончался 18-летний казахстанский хоккеист

Юный вратарь хоккейного клуба «Снежные Барсы» Вилен Прокофьев умер после скоротечной тяжелой болезни.

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Источник: Sputniknews.kz

НУР-СУЛТАН, 3 фев — Sputnik. Хоккеист столичного хоккейного клуба «Снежные Барсы» Вилен Прокофьев скончался, сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.

«Вилен ушел», — сообщил его клуб.

​Ранее сообщалось, что у 18-летнего вратаря Вилена Прокофьева обнаружили злокачественное заболевание — саркому Юинга с распадом (рак кости). Ему было необходимо собрать средства на дорогостоящее лечение.

«Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его все это время и не остался в стороне», — сообщили в ХК «Барыс».

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Хоккейный клуб «Барыс» в ноябре запустил благотворительную акцию по сбору средств для Вилена Прокофьева.

Сэйв голкипера «Снежных Барсов» Вилена Прокофьева попал в число десяти лучших спасений сентября 2019 года.

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