КХЛ наказала игрока «Авангарда» за грязный фол против Михайлиса из «Барыса»

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Авангарда” Роба Клинкхаммера по п.1.13. (толчок на борт) статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении КХЛ.
Стоит отметить, что после удаления Клинкхаммера «Барыс» смог сначала открыть счет в матче, а затем его увеличить. Обе шайбы команда забросила в большинстве.
Также по итогам этого матча за удар соперника клюшкой денежному штрафу был подвергнут нападающий «Барыса» Дастин Бойд.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего “Барыса” Дастина Бойда наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.
Напомним, «Барыс» обыграл «Авангард» со счетом 4:3. При этом уже после окончания игры возник небольшой скандал. Начавших радоваться хоккеистов «Барыса» остановили судьи, которые решили, что команды не доиграли еще шесть секунд. В итоге матч возобновился после паузы, и хозяева едва не провели пятую шайбу.
С 73 очками «Барыс» идет третьим в Восточной конференции, а «Авангард» с 77 баллами занимает второе место. Оба клуба провели по 55 матчей: омичи возглавляют дивизион Чернышева, опережая казахстанцев.
Отметим, что победная серия «Барыса» составляет три матча, а вдобавок казахстанский клуб побеждает дома в пятой игре подряд.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Эдвард Паскуале
|Игорь Бобков(Эмиль Гарипов, Эмиль Гарипов)
|09:52
|Сергей Шумаков
|14:23
|Роб Клинкхаммер
|14:23
|Роб Клинкхаммер
|16:02
|Дмитрий Гурков(Кертис Валк, Аркадий Шестаков)
|18:13
|Кирилл Панюков(Антон Сагадеев, Леонид Метальников)
|22:56
|Алексей Маклюков(Антон Сагадеев)
|23:14
|Коди Фрэнсон
|29:35
|Семен Ручкин(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
|29:59
|Павел Акользин(Дмитрий Шевченко, Дмитрий Гурков)
|30:27
|Семен Ручкин
|33:40
|Алексей Маклюков
|35:21
|Дмитрий Шевченко
|36:58
|Сергей Шумаков(Тэйлор Бек, Вячеслав Войнов)
|38:51
|Кирилл Семенов(Артем Манукян, Вячеслав Войнов)
|43:57
|Дастин Бойд
|59:25
|Дмитрий Шевченко
|8
|Штрафное время
|31
|6
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)