КХЛ наказала игрока «Авангарда» за грязный фол против Михайлиса из «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Авангарда” Роба Клинкхаммера по п.1.13. (толчок на борт) статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении КХЛ.

Стоит отметить, что после удаления Клинкхаммера «Барыс» смог сначала открыть счет в матче, а затем его увеличить. Обе шайбы команда забросила в большинстве.

Также по итогам этого матча за удар соперника клюшкой денежному штрафу был подвергнут нападающий «Барыса» Дастин Бойд.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего “Барыса” Дастина Бойда наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c7a0ab8de2c235557d3d87b8afda43f3_hd/2_4732903533/a227c868d3942dfc77dd409117ea3dc6/4736392453?sr=45&type_id=25&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, «Барыс» обыграл «Авангард» со счетом 4:3. При этом уже после окончания игры возник небольшой скандал. Начавших радоваться хоккеистов «Барыса» остановили судьи, которые решили, что команды не доиграли еще шесть секунд. В итоге матч возобновился после паузы, и хозяева едва не провели пятую шайбу.

С 73 очками «Барыс» идет третьим в Восточной конференции, а «Авангард» с 77 баллами занимает второе место. Оба клуба провели по 55 матчей: омичи возглавляют дивизион Чернышева, опережая казахстанцев.