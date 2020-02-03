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11:34 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ наказала игрока «Авангарда» за грязный фол против Михайлиса из «Барыса»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал на два матча нападающего омского «Авангарда» Роба Клинкхаммера за фол на форварде «Барыса» Никите Михайлисе, сообщается на сайте лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Авангарда” Роба Клинкхаммера по п.1.13. (толчок на борт) статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении КХЛ.

Стоит отметить, что после удаления Клинкхаммера «Барыс» смог сначала открыть счет в матче, а затем его увеличить. Обе шайбы команда забросила в большинстве.

Также по итогам этого матча за удар соперника клюшкой денежному штрафу был подвергнут нападающий «Барыса» Дастин Бойд.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего “Барыса” Дастина Бойда наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

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Напомним, «Барыс» обыграл «Авангард» со счетом 4:3. При этом уже после окончания игры возник небольшой скандал. Начавших радоваться хоккеистов «Барыса» остановили судьи, которые решили, что команды не доиграли еще шесть секунд. В итоге матч возобновился после паузы, и хозяева едва не провели пятую шайбу.

С 73 очками «Барыс» идет третьим в Восточной конференции, а «Авангард» с 77 баллами занимает второе место. Оба клуба провели по 55 матчей: омичи возглавляют дивизион Чернышева, опережая казахстанцев.

Отметим, что победная серия «Барыса» составляет три матча, а вдобавок казахстанский клуб побеждает дома в пятой игре подряд.

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Барыс
4:3
2:0, 2:3, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 241.02.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10242 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Эдвард ПаскуалеИгорь Бобков(Эмиль Гарипов, Эмиль Гарипов)
1-й период
09:52Сергей Шумаков
14:23Роб Клинкхаммер
14:23Роб Клинкхаммер
16:02Дмитрий Гурков(Кертис Валк, Аркадий Шестаков)
18:13Кирилл Панюков(Антон Сагадеев, Леонид Метальников)
2-й период
22:56Алексей Маклюков(Антон Сагадеев)
23:14Коди Фрэнсон
29:35Семен Ручкин(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
29:59Павел Акользин(Дмитрий Шевченко, Дмитрий Гурков)
30:27Семен Ручкин
33:40Алексей Маклюков
35:21Дмитрий Шевченко
36:58Сергей Шумаков(Тэйлор Бек, Вячеслав Войнов)
38:51Кирилл Семенов(Артем Манукян, Вячеслав Войнов)
3-й период
43:57Дастин Бойд
59:25Дмитрий Шевченко
Статистика
8Штрафное время31
6Игра в большинстве4
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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