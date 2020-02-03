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12:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» сделал заявление о состоянии Михайлиса после грязного фола соперника

Казахстанский «Барыс» сделал заявление о состоянии здоровья нападающего команды Никиты Михайлиса.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард получил повреждение в матче КХЛ с «Авангардом» (4:3) после грубого фола нападающего омичей Роба Клинкхаммера.

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Впоследствии игрок «Барыса» не смог продолжить игру.

«Никита прошел все необходимые процедуры, которые не выявили у него серьезных повреждений, уже сегодня он приступит к тренировкам со сборной Казахстана, которая готовится к олимпийскому квалификационному турниру», — информирует пресс-служба клуба.

Добавим, что Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на два матча Клинкхаммера.

Также по итогам этого матча за удар соперника клюшкой денежному штрафу был подвергнут нападающий «Барыса» Дастин Бойд.

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Барыс
4:3
2:0, 2:3, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 241.02.2020, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10242 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаБоб Хартли
Вратари
Эдвард ПаскуалеИгорь Бобков(Эмиль Гарипов, Эмиль Гарипов)
1-й период
09:52Сергей Шумаков
14:23Роб Клинкхаммер
14:23Роб Клинкхаммер
16:02Дмитрий Гурков(Кертис Валк, Аркадий Шестаков)
18:13Кирилл Панюков(Антон Сагадеев, Леонид Метальников)
2-й период
22:56Алексей Маклюков(Антон Сагадеев)
23:14Коди Фрэнсон
29:35Семен Ручкин(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
29:59Павел Акользин(Дмитрий Шевченко, Дмитрий Гурков)
30:27Семен Ручкин
33:40Алексей Маклюков
35:21Дмитрий Шевченко
36:58Сергей Шумаков(Тэйлор Бек, Вячеслав Войнов)
38:51Кирилл Семенов(Артем Манукян, Вячеслав Войнов)
3-й период
43:57Дастин Бойд
59:25Дмитрий Шевченко
Статистика
8Штрафное время31
6Игра в большинстве4
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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