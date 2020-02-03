«Барыс» сделал заявление о состоянии Михайлиса после грязного фола соперника
Казахстанский «Барыс» сделал заявление о состоянии здоровья нападающего команды Никиты Михайлиса.
Казахстанский «Барыс» сделал заявление о состоянии здоровья нападающего команды Никиты Михайлиса.
Форвард получил повреждение в матче КХЛ с «Авангардом» (4:3) после грубого фола нападающего омичей Роба Клинкхаммера.
Впоследствии игрок «Барыса» не смог продолжить игру.
«Никита прошел все необходимые процедуры, которые не выявили у него серьезных повреждений, уже сегодня он приступит к тренировкам со сборной Казахстана, которая готовится к олимпийскому квалификационному турниру», — информирует
Добавим, что
Также по итогам этого матча за удар соперника клюшкой денежному штрафу был подвергнут нападающий «Барыса» Дастин Бойд.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Эдвард Паскуале
|Игорь Бобков(Эмиль Гарипов, Эмиль Гарипов)
|09:52
|Сергей Шумаков
|14:23
|Роб Клинкхаммер
|14:23
|Роб Клинкхаммер
|16:02
|Дмитрий Гурков(Кертис Валк, Аркадий Шестаков)
|18:13
|Кирилл Панюков(Антон Сагадеев, Леонид Метальников)
|22:56
|Алексей Маклюков(Антон Сагадеев)
|23:14
|Коди Фрэнсон
|29:35
|Семен Ручкин(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
|29:59
|Павел Акользин(Дмитрий Шевченко, Дмитрий Гурков)
|30:27
|Семен Ручкин
|33:40
|Алексей Маклюков
|35:21
|Дмитрий Шевченко
|36:58
|Сергей Шумаков(Тэйлор Бек, Вячеслав Войнов)
|38:51
|Кирилл Семенов(Артем Манукян, Вячеслав Войнов)
|43:57
|Дастин Бойд
|59:25
|Дмитрий Шевченко
|8
|Штрафное время
|31
|6
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)