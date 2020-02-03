«Амур» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Адмирал»

Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Шайбы забросили Данил Файзуллин (24-я минута), Владислав Ушенин (37), Денис Голубев (43) и Игорь Руденков (51). Голкипер «Амура» Евгений Аликин провел шестой «сухой» матч в текущем сезоне, отразив 24 броска.

«Амур» в следующем матче 11 февраля сыграет на выезде с петербургским СКА, а «Адмирал» в тот же день проведет гостевую встречу с уфимским «Салаватом Юлаевым».