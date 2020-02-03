«Амур» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Адмирал»
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» победили владивостокский «Адмирал» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» победили владивостокский «Адмирал» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.
Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Шайбы забросили Данил Файзуллин (24-я минута), Владислав Ушенин (37), Денис Голубев (43) и Игорь Руденков (51). Голкипер «Амура» Евгений Аликин провел шестой «сухой» матч в текущем сезоне, отразив 24 броска.
«Амур» в следующем матче 11 февраля сыграет на выезде с петербургским СКА, а «Адмирал» в тот же день проведет гостевую встречу с уфимским «Салаватом Юлаевым».
|Сергей Светлов
|Александр Гулявцев
|Александр Трушков
|Евгений Аликин
|00:19
|Иван Мищенко
|07:58
|Данил Файзуллин
|08:24
|Александр Кузнецов
|14:54
|Антон Лазарев
|23:32
|Данил Файзуллин(Кирилл Рассказов, Игорь Руденков)
|28:35
|Шон Лалонд
|28:35
|Томаш Зогорна
|36:08
|Владислав Ушенин(Вячеслав Ушенин)
|42:52
|Денис Голубев
|50:28
|Игорь Руденков(Кирилл Рассказов, Данил Файзуллин)
|54:25
|Александр Коннов
|54:47
|Томаш Зогорна
|6
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)