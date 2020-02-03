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16:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Адмирал»

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» победили владивостокский «Адмирал» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Шайбы забросили Данил Файзуллин (24-я минута), Владислав Ушенин (37), Денис Голубев (43) и Игорь Руденков (51). Голкипер «Амура» Евгений Аликин провел шестой «сухой» матч в текущем сезоне, отразив 24 броска.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Амур» в следующем матче 11 февраля сыграет на выезде с петербургским СКА, а «Адмирал» в тот же день проведет гостевую встречу с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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Главные тренеры
Сергей СветловАлександр Гулявцев
Вратари
Александр ТрушковЕвгений Аликин
1-й период
00:19Иван Мищенко
07:58Данил Файзуллин
08:24Александр Кузнецов
14:54Антон Лазарев
2-й период
23:32Данил Файзуллин(Кирилл Рассказов, Игорь Руденков)
28:35Шон Лалонд
28:35Томаш Зогорна
36:08Владислав Ушенин(Вячеслав Ушенин)
3-й период
42:52Денис Голубев
50:28Игорь Руденков(Кирилл Рассказов, Данил Файзуллин)
54:25Александр Коннов
54:47Томаш Зогорна
Статистика
6Штрафное время10
4Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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