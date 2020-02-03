«Металлург» в овертайме победил «Авангард» в матче КХЛ
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Виктор Антипин (43-я минута) и Николай Кулемин (65). У проигравших отличился Егор Мартынов (35).
«Металлург» 11 февраля сыграет в гостях с московским «Спартаком», «Авангард» в этот же день примет казанский «Ак Барс».
|Илья Воробьев
|Боб Хартли
|Василий Кошечкин(Василий Демченко, Василий Кошечкин)
|Игорь Бобков
|12:25
|Роман Любимов
|13:36
|Тэйлор Бек
|21:44
|Богдан Потехин
|34:24
|Егор Мартынов(Денис Зернов)
|42:37
|Виктор Антипин(Евгений Бирюков)
|43:20
|Брэндон Макмиллан
|46:44
|Егор Яковлев
|51:28
|Артем Минулин
|64:40
|Николай Кулемин
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)