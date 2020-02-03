«Металлург» в овертайме победил «Авангард» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Виктор Антипин (43-я минута) и Николай Кулемин (65). У проигравших отличился Егор Мартынов (35).

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«Металлург» 11 февраля сыграет в гостях с московским «Спартаком», «Авангард» в этот же день примет казанский «Ак Барс».