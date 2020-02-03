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20:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» в овертайме победил «Авангард» в матче КХЛ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Виктор Антипин (43-я минута) и Николай Кулемин (65). У проигравших отличился Егор Мартынов (35).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Металлург» 11 февраля сыграет в гостях с московским «Спартаком», «Авангард» в этот же день примет казанский «Ак Барс».

Металлург Мг
2:1ОТ
0:0, 0:1, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 253.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург"
Главные тренеры
Илья ВоробьевБоб Хартли
Вратари
Василий Кошечкин(Василий Демченко, Василий Кошечкин)Игорь Бобков
1-й период
12:25Роман Любимов
13:36Тэйлор Бек
2-й период
21:44Богдан Потехин
34:24Егор Мартынов(Денис Зернов)
3-й период
42:37Виктор Антипин(Евгений Бирюков)
43:20Брэндон Макмиллан
46:44Егор Яковлев
51:28Артем Минулин
Овертайм
64:40Николай Кулемин
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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