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00:09 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» третий раз в сезоне победило «Локомотив»

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (17-я минута), Вадим Шипачев (29) и Владимир Брюквин (50). У «Локомотива» точным броском отметился Егор Аверин (6). Яшкин забросил 27-ю шайбу в регулярном чемпионате, этот результат стал рекордным для хоккеистов «Динамо». Нападающий ярославцев Александр Свитов провел свой 600-й матч в КХЛ.

«Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Локомотив», а победная серия москвичей теперь составляет пять матчей. Московские хоккеисты ранее уже обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ. После 56 игр они находятся на третьем месте в Западной конференции, набрав 75 очков. «Локомотив» идет на шестом месте, имея на счету 64 очка после 55 матчей.

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В следующей игре 15 февраля московский клуб сыграет в гостях с рижским «Динамо». «Локомотив» 11 февраля встретится в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком».

В другом матче понедельника «Нефтехимик» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 6:2. Казанский «Ак Барс» продолжил победную серию, доведя ее до семи матчей благодаря победе на домашнем льду над подольским «Витязем» (5:2). Этот успех обеспечил «Ак Барсу» преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф КХЛ. Хельсинкский «Йокерит» победил рижское «Динамо» со счетом 4:2, для клуба из Латвии это поражение стало десятым подряд.

ХК Динамо
3:1
1:1, 1:0, 1:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 253.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 5100 зрителей
Главные тренеры
Владимир КрикуновМайк Пелино
Вратари
Иван БочаровИлья Коновалов
1-й период
05:01Егор Аверин
16:58Дмитрий Яшкин(Юусо Хиетанен, Вадим Шипачев)
2-й период
28:37Вадим Шипачев(Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин)
3-й период
47:44Артур Каюмов
49:23Владимир Брюквин(Михаил Григорьев, Егор I Зайцев)
49:23Антон Ландер
Статистика
0Штрафное время12
1Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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