Московское «Динамо» третий раз в сезоне победило «Локомотив»

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (17-я минута), Вадим Шипачев (29) и Владимир Брюквин (50). У «Локомотива» точным броском отметился Егор Аверин (6). Яшкин забросил 27-ю шайбу в регулярном чемпионате, этот результат стал рекордным для хоккеистов «Динамо». Нападающий ярославцев Александр Свитов провел свой 600-й матч в КХЛ.

«Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Локомотив», а победная серия москвичей теперь составляет пять матчей. Московские хоккеисты ранее уже обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ. После 56 игр они находятся на третьем месте в Западной конференции, набрав 75 очков. «Локомотив» идет на шестом месте, имея на счету 64 очка после 55 матчей.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_2a682773692fc81e3f5cce8bd9197a0c_hd/q684449/214a8798e4657cf07372e0403806d125/4736437738?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В следующей игре 15 февраля московский клуб сыграет в гостях с рижским «Динамо». «Локомотив» 11 февраля встретится в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком».