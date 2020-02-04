Московское «Динамо» третий раз в сезоне победило «Локомотив»

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (17-я минута), Вадим Шипачев (29) и Владимир Брюквин (50). У «Локомотива» точным броском отметился Егор Аверин (6). Яшкин забросил 27-ю шайбу в регулярном чемпионате, этот результат стал рекордным для хоккеистов «Динамо». Нападающий ярославцев Александр Свитов провел свой 600-й матч в КХЛ.
«Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Локомотив», а победная серия москвичей теперь составляет пять матчей. Московские хоккеисты ранее уже обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ. После 56 игр они находятся на третьем месте в Западной конференции, набрав 75 очков. «Локомотив» идет на шестом месте, имея на счету 64 очка после 55 матчей.
В следующей игре 15 февраля московский клуб сыграет в гостях с рижским «Динамо». «Локомотив» 11 февраля встретится в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком».
В другом матче понедельника «Нефтехимик» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 6:2. Казанский «Ак Барс» продолжил победную серию, доведя ее до семи матчей благодаря победе на домашнем льду над подольским «Витязем» (5:2). Этот успех обеспечил «Ак Барсу» преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф КХЛ. Хельсинкский «Йокерит» победил рижское «Динамо» со счетом 4:2, для клуба из Латвии это поражение стало десятым подряд.