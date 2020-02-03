«Спартак» разучился забивать. Знарок впервые в сезоне проиграл СКА
Молодёжное звено «армейцев» снова здорово себя проявило. Похоже, эти парни готовы «зажечь» на Евротуре.
Молодёжное звено «армейцев» снова здорово себя проявило. Похоже, эти парни готовы «зажечь» на Евротуре.
В нынешнем сезоне «Спартак» удачно играет со СКА. Во всех трёх предыдущих матчах Олег Знарок обыгрывал свой бывший клуб, причём дважды — в
Да, в предыдущем матче «Спартак» крупно уступил дома московскому «Динамо» (0:4), но это поражение могло подстегнуть и разозлить спартаковцев. У Знарка не забалуешь, да и возвращать должок болельщикам за такой конфуз в дерби нужно. Конечно, игроки это прекрасно понимали.
Кроме того, игра между «Спартаком» и СКА стала последней для обоих коллективов перед паузой на очередной этап Евротура — Шведскими играми. Разумеется, уйти на паузу каждой из команд хотелось в хорошем расположении духа. «Спартаку» достаточно было набрать хотя бы очко, чтобы официально обеспечить себе место в
В начале первого периода
Начал сказываться класс гостей, они быстро выровняли игру, а затем и серьёзно переиграли соперника, заслуженно оставив первый период за собой. Питер штурмовал ворота Гудачека со всех позиций, и даже играл «5 на 3» после удалений Столярова и Гончарова. Забили же «армейцы» чуть раньше усилиями Антона Белова.
Подколзин навязал борьбу в чужой зоне, Марченко подхватил шайбу, ускорился по флангу и прострелил на дальнюю штангу, а Белов без помех поразил ворота «Спартака». Всё тот же Марченко грубовато сыграл в средней зоне против Фёдорова, заехав тому по лицу, но судьи нарушения не усмотрели. 16−2 по броскам в створ — цифры в пользу СКА говорили сами за себя. Преимущество команды Алексея Кудашова получилось ощутимым.
Во втором периоде команды продолжили демонстрировать хороший скоростной хоккей. Снова не стеснялось молодое питерское звено, которое вскоре отправится в Хельсинки и Стокгольм на игры Евротура в составе сборной России. Творил на льду техничный Владимир Ткачёв, раздававший передачи на партнёров.
В штангу попал форвард хозяев Столяров, атаковавший ворота соперника с разворота. Второй шанс за игру упустил Малыхин, который очень удачно вписался в систему
Правда, не забил и «Спартак». Олегу Знарку и его помощникам впредь было серьёзно задуматься. Учитывая предыдущий матч с московским «Динамо», который спартаковцы откатались вхолостую,
Третий период начался с сольного прохода Фёдорова. Нападающий «Спартака» отлично проводит нынешний регулярный чемпионат. СКА в свою очередь начал играть более осторожно, лезть на рожон гостям не было никакого смысла.
Олег Знарок ожидаемо перешёл на игру в три звена, нужно было спасать матч.
Знарок периодически качал головой и не понимал, что ещё нужно, чтобы его команда
|Олег Знарок
|Алексей Кудашов
|Юлиус Гудачек
|Александр Самонов
|08:22
|Антон Белов(Кирилл Марченко, Василий Подколзин)
|08:49
|Геннадий Столяров
|10:17
|Максим Гончаров
|32:51
|Яков Рылов
|6
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)