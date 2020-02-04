Олимпийский чемпион Войнов примет решение о продолжении карьеры в «Авангарде» после сезона

«Войнов отрабатывает свой годичный контракт, все в рабочем порядке. Что касается его будущего, то решение мы будем принимать уже после плей-офф. Его решение будет зависеть от того, планирует ли он возвратиться в Национальную хоккейную лигу или нет. Сейчас он сконцентрирован на подготовке к плей-офф», — сказал Крылов.