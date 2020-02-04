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13:00 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион Войнов примет решение о продолжении карьеры в «Авангарде» после сезона

ОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Защитник хоккейного клуба «Авангард» Вячеслав Войнов примет решение по поводу продолжения карьеры в омской команде после окончания сезона. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

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Источник: РИА "Новости"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Войнов пропустил прошлый сезон и подписал контракт с «Авангардом» на год.

«Войнов отрабатывает свой годичный контракт, все в рабочем порядке. Что касается его будущего, то решение мы будем принимать уже после плей-офф. Его решение будет зависеть от того, планирует ли он возвратиться в Национальную хоккейную лигу или нет. Сейчас он сконцентрирован на подготовке к плей-офф», — сказал Крылов.

9 апреля 2019 года НХЛ объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение, дисквалификация игрока была вдвое сокращена. Изначально НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии, обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила, продолжив собственное расследование.

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