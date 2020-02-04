«Жёсткий потолок зарплат — благо и спасение для КХЛ. Иначе лига потеряет зрителей»

Источник: РИА "Новости"

В чемпионате КХЛ наступила очередная международная пауза, и представители «Авангарда» воспользовались ей для того, чтобы посетить родной для «ястребов» город, находящийся в ожидании начала строительства нового стадиона и возвращения «Авангарда» домой. В Омск приехали главный тренер «ястребов» Боб Хартли и председатель Совета директоров клуба Александр Крылов. Основной целью их визита было открытие хоккейной коробки возле одной из омских гимназий и посещение главного здания Академии «Авангарда». Кроме того, Крылов и Хартли провели пресс-конференцию с журналистами.

Перед её началом представителям СМИ были розданы брошюры с информацией о программе развития детско-юношеского хоккея под эгидой «Авангарда». На одной из страниц этой брошюры Омск был обозначен, как новая хоккейная столица Сибири, а из вступительной речи Крылова стало понятно, что у его организации большие и амбициозные планы. Рассказав вкратце об этой программе, босс «Авангарда» ответил на вопросы прессы.

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«К сезону-2023/2024 мы хотим видеть в “Авангарде” 13 своих воспитанников»

— Сегодня мы открывали хоккейную коробку возле одной из гимназий, и это — только маленький шаг в сторону развития детско-юношеского хоккея. Попытаюсь кратко рассказать, на каких принципах это строится. Академия «Авангарда» — это один из самых современных инфраструктурных объектов в России. Здесь занимаются 273 человека, порядка 130 человек живут здесь на постоянной основе. Всё обучение для наших ребят бесплатно, плюс они получают стипендию. Отдельно стоит сказать, что совсем недавно сюда переехала наша молодёжная команда. Они здесь играют, готовятся к матчам, и даже омские ребята проводят здесь постоянный сбор перед игрой.

Открытие хоккейной академии в Омске — это идея максимального использования своих воспитанников в «Авангарде», снижения расходов на подписание контрактов с чужими российскими игроками и легионерами. В Омске любят хоккей, это национальное отличие этого региона. Мы пытаемся сделать эту любовь основным трендом, построить здесь такую систему, при которой хоккей будет являться лицом Омска и Омской области, и все ребята с Урала и Сибири хотели бы заниматься в академии.

Это идеальная картина, но сейчас есть ряд проблем, которые мы хотим решить в ближайшие пять лет. Первое — это проблема с инфраструктурой, отсутствие достаточного количества катков. Второе — это вертикаль. У нас уже появилась команда ЮХЛ, надеемся, что в следующем сезоне появится команда ВХЛ. Третье — недостаток квалифицированных тренеров. Александр Крылов

Мы сейчас разрабатываем целую программу подготовку молодых тренеров, запускаем кафедры подготовки детских специалистов. И последнее — это развитие технологий. Мы хотим в цифре видеть каждого ребёнка и отслеживать динамику его развития.

Проект хоккейной академии — это своего рода воронка. В её основании лежит массовый хоккей, доступность этого вида спорта. В дальнейшем талантливые дети попадают в нашу Академию, затем в команды МХЛ, ВХЛ и в главную команду. Если сейчас в «Авангарде» играет 5 наших воспитанников, то к сезону-2023/2024 мы хотим видеть в «Авангарде» 13 своих воспитанников. Это наша цель, а с точки зрения основания воронки, мы планируем, что в общей сложности будут заниматься хоккеем 15 тысяч детей. 5000 — в Омске и Омской области, а остальные в других регионах за счёт развития франшизы. Мы смотрим не только на Восток, но и на Запад. Мы хотим, чтобы те деньги, которые мы вложили в развитие инфраструктуры в Московской области, не пропали даром, и после возвращения «Авангарда» в Омск, в Балашихе мы открыли полноценный филиал академии. У нас есть чёткий план развития, и я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем открывать детские школы по всей стране под франшизой «Авангарда».

«Пока не верну “Авангард” в Омск, о президентстве в КХЛ не стоит даже говорить»

— Что нужно, чтобы дети смогли заниматься хоккеем на тех коробках, которые вы открываете?

— Только желание. В этом и состоит идея доступности для занятия любимым видом спорта. В раздевалках при этих коробках лежат комплекты формы, три разных размера, и это всё бесплатно. Нужно только прийти, экипироваться и выходить на лёд. Всё очень просто и доступно, в моём понимании, это некий кружок хоккея, как в Советском Союзе.

— Как продвигается строительство новой арены в Омске, всё ли идёт по плану?

— Всё идёт по плану. Сейчас идёт подготовительная бумажная работа, которую не видно. Надеюсь, что в марте мы выйдем на экспертизу, а в апреле — на строительную площадку.

— Определён ли генподрядчик строительства?

— Нет, ещё не определён. Генподрядчик может появиться после того, как будет проект, вышедший из госэкспертизы. Мы не можем проводить тендер без проекта.

— Когда планируете закончить строительство?

— Если возвращаться к утверждённому плану, а мы не выходим за его рамки, то в сентябре 2022 года мы должны начать сезон в Омске. Александр Крылов

— В КХЛ освободилось кресло президента. Вы не претендуете на него?

— У меня есть амбициозный проект возвращения «Авангарда» в Омск, поэтому вообще не о чем говорить, пока я его не реализую. Мне хватает своих непосредственных обязанностей в «Газпромнефти», а сейчас ещё навалились проблемы со строительством дворца в Омске.

«В ВХЛ “Авангарду” нужна площадка для подготовки кадров, а не совместное предприятие»

— «Омские ястребы» давно ничего не выигрывали в МХЛ. В этом году очень хороший состав, ставится ли задача подобраться поближе к Кубку Харламова?

— Я, как человек амбициозный, всегда ратую за высокие места. Но я понимаю, что команда МХЛ — это в первую очередь подготовка того материала, который должен использовать Боб Хартли в «Авангарде». Конечно, хочется выиграть Кубок Харламова, но для меня первично то, сколько игроков из молодёжной команды переходят в главную. Места, медали и кубки уже потом.

— Насколько сложно следить за хоккеистами «Омских Ястребов», учитывая, что молодёжная команда играет в другом городе?

— Мы вчера с Хартли долго обсуждали вопрос взаимодействия команд в нашей системе. Но я бы продолжил тему немного другим комментарием. Шаг из молодёжной команды в первую — очень сложный. И не потому, что люди не умеют играть в хоккей, а они просто ещё дети, не подготовленные для взрослого хоккея. Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы в следующем году у нас появилась команда ВХЛ. На мой взгляд, это ключевой элемент, которого нам сейчас не хватает.

Хочу добавить, что в вопросе перехода молодого игрока на новый уровень важно не мастерство, а физиология человека. Есть хороший пример: первый номер драфта НХЛ-2019 Джек Хьюз. Он был одним из лучших в USHL, а в НХЛ его вообще не видно сейчас. Просто он ещё не готов играть на взрослом уровне, физиологически. Обратный пример — Коннор Макдэвид. Нам важно не «сломать» таких ребят, как Арсений Грицюк, который на летних сборах был одним из лучших в «Авангарде». Многие наши болельщики переживают, что Хартли не ставит молодых в состав, но поверьте мне, у них там не будет развития. Для этого надо пройти путь сначала МХЛ, а потом ВХЛ.

— Команда ВХЛ будет базироваться в Балашихе?

— Скорее всего, в Электростали. Это практически 10 километров от Балашихи. Это очень близко, и я думаю, что тот же Хартли с удовольствием будет посещать матчи клуба ВХЛ.

— Как оцениваете взаимодействие с «Ижсталью»? Недавно президент Удмуртии говорил, что он им разочарован, так как не получилось бороться за высокие места в ВХЛ.

— Для меня команда ВХЛ — это не первое место в чемпионате, а подготовительная площадка. Логично, что лидеры региона, которые имеют команду в ВХЛ, хотят занимать достойные места, это понятно. Александр Крылов

Поэтому мы и приняли решение организовать свой клуб, в котором на первый план выйдет число игроков, перешедших в главную команду, а не трофеи. Сейчас у нас с «Ижсталью» разные задачи, и в этом проблема таких совместных предприятий. Мне сложно оценить взаимодействие в этом сезоне, но я вижу, что ни один хоккеист из молодёжного хоккея не перешёл в «Авангард». Даже тот же Кирилл Спиценко, который уже был готов, сейчас сидит на скамейке. Это о многом говорит.

— Правильно ли мы поняли, что вы собрались возрождать «Кристалл» из Электростали?

— Мы в процессе формирования названия, бренда и маркетинговой концепции, но название «Кристалл» мне очень нравится. Оно — хоккейное, ведь в своё время был не только электростальский, но и саратовский «Кристалл».

— Тренерский штаб «Ижстали» переедет в Электросталь?

— Здесь слово за Сушинским, Хартли, Антоном Курьяновым. Это те люди, которые формируют тренерское видение ситуации.

«Жёсткий потолок зарплат — это спасение КХЛ. Иначе лига потеряет зрителей»

— Расскажите, готовы ли клубы КХЛ к введению жёсткого потолка зарплат и его неукоснительному соблюдению?

— Если посмотреть платёжные ведомости, то где-то 6 клубов пока не готовы. Но решение принято, и его надо исполнять. «Авангард», как один из клубов этой шестёрки, готовится, у нас прошло уже несколько заседаний комитета по скаутингу, и будущий состав мы формируем из расчёта жёсткого потолка зарплат. Я полностью за него. Считаю, что это единственный шанс сохранить интерес к лиге, увеличить её конкурентоспособность на фоне быстрого развития НХЛ. Жёсткий потолок — это спасение КХЛ. Если его не обеспечить, то мы потеряем зрителей, которые ещё до начала сезона смогут распределить места. Однозначно, это благо, за него нужно цепляться и выводить лигу на новый уровень развития.

— Стоит ли открыть зарплаты хоккеистов для болельщиков?

— Они открыты. Я не знаю, как это технически получить, но это точно не закрытая информация. Думаю, что с введением жёсткого потолка не будет никаких проблем открыть платёжные ведомости полностью.

— Кто, по вашему мнению, может стать президентом КХЛ? Есть несколько кандидатур.

— Надо учитывать, какие цели и задачи ставит перед собой лига. Думаю, что на ближайшем Совете директоров мы это обсудим и примем взвешенное решение. Просто для примера. Если мы хотим развиваться и выходить на европейский рынок, то понятно, что Рене Фазель — это большое подспорье. Если мы сконцентрируемся на тех проблемах, которые есть сейчас, то нужен какой-то человек изнутри, из нашей культуры, понимающий все наши проблемы. Есть разные подходы, их нужно обсудить и принять решение.

— Какая политика у «Авангарда» по игрокам, которые будут стремиться в НХЛ? Будете ли вы воевать за них?

— Если взять Илью Михеева, то я с ним много и долго разговаривал перед его отъездом в НХЛ. Он всегда говорил, что не видел возможности развиваться в КХЛ. Его идея была в том, что если даже он не заиграет в первых двух звеньях, то всё равно будет развиваться, потому что соревновательный уровень там выше. Александр Крылов

Так что если мы хотим, чтобы у нас ребята оставались, или хотя бы не уезжали те, кто к этому не готовы, как сейчас происходит, то нам нужно повышать уровень конкурентности КХЛ внутри. Это основной ключ к успеху, при котором мы будем как можно дольше сохранять талантливых игроков в России.

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— Чем программа развития «Авангарда» отличается от общенациональной программы «Красная машина»?

— Мы работаем в одном направлении, просто «Авангард» является маленькой частичкой большого дела. «Красная машина» — это про весь наш хоккей, а у нас всё-таки Омск, Омская область и «Авангард». Не вижу больших различий в подходах, и дай бог, чтобы уровень российского хоккея, сборной от этого вырос.

— Есть ли у КХЛ перспективы от стратегии развития отношений с Китаем?

— Всё зависит от заинтересованности Китая хоккеем. Если появятся китайцы, которым это будет интересно, то мы получим большой рынок. Пока таких людей не появилось, и поэтому мы имеем такой низкий уровень взаимодействия. Они решают свои локальные задачи, что будет дальше — никто не знает. Но как вы знаете из других областей, китайский рынок — очень серьёзный, и почему бы за него не побороться и в хоккее?

— Как обстоят дела с контрактом Вячеслава Войнова?

— Он отрабатывает своё годичное соглашение, всё в рабочем порядке. Что касается его будущего, то мы будем принимать решение после плей-офф. В первую очередь, это зависит от его желания или нежелания возвращаться в Северную Америку. Сейчас Войнов сконцентрирован на подготовке к плей-офф.

Лев Лукин