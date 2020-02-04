«Жёсткий потолок зарплат — благо и спасение для КХЛ. Иначе лига потеряет зрителей»
Александр Крылов — о развитии «Авангарда» и хоккея в Омской области, кресле президента КХЛ и необходимости реформ в лиге.
Александр Крылов — о развитии «Авангарда» и хоккея в Омской области, кресле президента КХЛ и необходимости реформ в лиге.
В чемпионате КХЛ наступила очередная международная пауза, и представители «Авангарда» воспользовались ей для того, чтобы посетить родной для «ястребов» город, находящийся в ожидании начала строительства нового стадиона и возвращения «Авангарда» домой. В Омск приехали главный тренер «ястребов» Боб Хартли и председатель Совета директоров клуба Александр Крылов. Основной целью их визита было открытие хоккейной коробки возле одной из омских гимназий и посещение главного здания Академии «Авангарда». Кроме того, Крылов и Хартли провели
Перед её началом представителям СМИ были розданы брошюры с информацией о программе развития
— Сегодня мы открывали хоккейную коробку возле одной из гимназий, и это — только маленький шаг в сторону развития
Открытие хоккейной академии в Омске — это идея максимального использования своих воспитанников в «Авангарде», снижения расходов на подписание контрактов с чужими российскими игроками и легионерами. В Омске любят хоккей, это национальное отличие этого региона. Мы пытаемся сделать эту любовь основным трендом, построить здесь такую систему, при которой хоккей будет являться лицом Омска и Омской области, и все ребята с Урала и Сибири хотели бы заниматься в академии.
Это идеальная картина, но сейчас есть ряд проблем, которые мы хотим решить в ближайшие пять лет. Первое — это проблема с инфраструктурой, отсутствие достаточного количества катков. Второе — это вертикаль. У нас уже появилась команда ЮХЛ, надеемся, что в следующем сезоне появится команда ВХЛ. Третье — недостаток квалифицированных тренеров.
Мы сейчас разрабатываем целую программу подготовку молодых тренеров, запускаем кафедры подготовки детских специалистов. И последнее — это развитие технологий. Мы хотим в цифре видеть каждого ребёнка и отслеживать динамику его развития.
Проект хоккейной академии — это своего рода воронка. В её основании лежит массовый хоккей, доступность этого вида спорта. В дальнейшем талантливые дети попадают в нашу Академию, затем в команды МХЛ, ВХЛ и в главную команду. Если сейчас в «Авангарде» играет 5 наших воспитанников, то к сезону-2023/2024 мы хотим видеть в «Авангарде» 13 своих воспитанников. Это наша цель, а с точки зрения основания воронки, мы планируем, что в общей сложности будут заниматься хоккеем 15 тысяч детей. 5000 — в Омске и Омской области, а остальные в других регионах за счёт развития франшизы. Мы смотрим не только на Восток, но и на Запад. Мы хотим, чтобы те деньги, которые мы вложили в развитие инфраструктуры в Московской области, не пропали даром, и после возвращения «Авангарда» в Омск, в Балашихе мы открыли полноценный филиал академии. У нас есть чёткий план развития, и я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем открывать детские школы по всей стране под франшизой «Авангарда».
— Что нужно, чтобы дети смогли заниматься хоккеем на тех коробках, которые вы открываете?
— Только желание. В этом и состоит идея доступности для занятия любимым видом спорта. В раздевалках при этих коробках лежат комплекты формы, три разных размера, и это всё бесплатно. Нужно только прийти, экипироваться и выходить на лёд. Всё очень просто и доступно, в моём понимании, это некий кружок хоккея, как в Советском Союзе.
— Как продвигается строительство новой арены в Омске, всё ли идёт по плану?
— Всё идёт по плану. Сейчас идёт подготовительная бумажная работа, которую не видно. Надеюсь, что в марте мы выйдем на экспертизу, а в апреле — на строительную площадку.
— Определён ли генподрядчик строительства?
— Нет, ещё не определён. Генподрядчик может появиться после того, как будет проект, вышедший из госэкспертизы. Мы не можем проводить тендер без проекта.
— Когда планируете закончить строительство?
— Если возвращаться к утверждённому плану, а мы не выходим за его рамки, то в сентябре 2022 года мы должны начать сезон в Омске.
— В КХЛ освободилось кресло президента. Вы не претендуете на него?
— У меня есть амбициозный проект возвращения «Авангарда» в Омск, поэтому вообще не о чем говорить, пока я его не реализую. Мне хватает своих непосредственных обязанностей в «Газпромнефти», а сейчас ещё навалились проблемы со строительством дворца в Омске.
— «Омские ястребы» давно ничего не выигрывали в МХЛ. В этом году очень хороший состав, ставится ли задача подобраться поближе к Кубку Харламова?
— Я, как человек амбициозный, всегда ратую за высокие места. Но я понимаю, что команда МХЛ — это в первую очередь подготовка того материала, который должен использовать Боб Хартли в «Авангарде». Конечно, хочется выиграть Кубок Харламова, но для меня первично то, сколько игроков из молодёжной команды переходят в главную. Места, медали и кубки уже потом.
— Насколько сложно следить за хоккеистами «Омских Ястребов», учитывая, что молодёжная команда играет в другом городе?
— Мы вчера с Хартли долго обсуждали вопрос взаимодействия команд в нашей системе. Но я бы продолжил тему немного другим комментарием. Шаг из молодёжной команды в первую — очень сложный. И не потому, что люди не умеют играть в хоккей, а они просто ещё дети, не подготовленные для взрослого хоккея. Поэтому мы делаем всё возможное, чтобы в следующем году у нас появилась команда ВХЛ. На мой взгляд, это ключевой элемент, которого нам сейчас не хватает.
Хочу добавить, что в вопросе перехода молодого игрока на новый уровень важно не мастерство, а физиология человека. Есть хороший пример: первый номер драфта НХЛ-2019 Джек Хьюз. Он был одним из лучших в USHL, а в НХЛ его вообще не видно сейчас. Просто он ещё не готов играть на взрослом уровне, физиологически. Обратный пример — Коннор Макдэвид. Нам важно не «сломать» таких ребят, как Арсений Грицюк, который на летних сборах был одним из лучших в «Авангарде». Многие наши болельщики переживают, что Хартли не ставит молодых в состав, но поверьте мне, у них там не будет развития. Для этого надо пройти путь сначала МХЛ, а потом ВХЛ.
— Команда ВХЛ будет базироваться в Балашихе?
— Скорее всего, в Электростали. Это практически 10 километров от Балашихи. Это очень близко, и я думаю, что тот же Хартли с удовольствием будет посещать матчи клуба ВХЛ.
— Как оцениваете взаимодействие с «Ижсталью»? Недавно президент Удмуртии говорил, что он им разочарован, так как не получилось бороться за высокие места в ВХЛ.
— Для меня команда ВХЛ — это не первое место в чемпионате, а подготовительная площадка. Логично, что лидеры региона, которые имеют команду в ВХЛ, хотят занимать достойные места, это понятно.
Поэтому мы и приняли решение организовать свой клуб, в котором на первый план выйдет число игроков, перешедших в главную команду, а не трофеи. Сейчас у нас с «Ижсталью» разные задачи, и в этом проблема таких совместных предприятий. Мне сложно оценить взаимодействие в этом сезоне, но я вижу, что ни один хоккеист из молодёжного хоккея не перешёл в «Авангард». Даже тот же Кирилл Спиценко, который уже был готов, сейчас сидит на скамейке. Это о многом говорит.
— Правильно ли мы поняли, что вы собрались возрождать «Кристалл» из Электростали?
— Мы в процессе формирования названия, бренда и маркетинговой концепции, но название «Кристалл» мне очень нравится. Оно — хоккейное, ведь в своё время был не только электростальский, но и саратовский «Кристалл».
— Тренерский штаб «Ижстали» переедет в Электросталь?
— Здесь слово за Сушинским, Хартли, Антоном Курьяновым. Это те люди, которые формируют тренерское видение ситуации.
— Расскажите, готовы ли клубы КХЛ к введению жёсткого потолка зарплат и его неукоснительному соблюдению?
— Если посмотреть платёжные ведомости, то
— Стоит ли открыть зарплаты хоккеистов для болельщиков?
— Они открыты. Я не знаю, как это технически получить, но это точно не закрытая информация. Думаю, что с введением жёсткого потолка не будет никаких проблем открыть платёжные ведомости полностью.
— Кто, по вашему мнению, может стать президентом КХЛ? Есть несколько кандидатур.
— Надо учитывать, какие цели и задачи ставит перед собой лига. Думаю, что на ближайшем Совете директоров мы это обсудим и примем взвешенное решение. Просто для примера. Если мы хотим развиваться и выходить на европейский рынок, то понятно, что Рене Фазель — это большое подспорье. Если мы сконцентрируемся на тех проблемах, которые есть сейчас, то нужен
— Какая политика у «Авангарда» по игрокам, которые будут стремиться в НХЛ? Будете ли вы воевать за них?
— Если взять Илью Михеева, то я с ним много и долго разговаривал перед его отъездом в НХЛ. Он всегда говорил, что не видел возможности развиваться в КХЛ. Его идея была в том, что если даже он не заиграет в первых двух звеньях, то всё равно будет развиваться, потому что соревновательный уровень там выше.
Так что если мы хотим, чтобы у нас ребята оставались, или хотя бы не уезжали те, кто к этому не готовы, как сейчас происходит, то нам нужно повышать уровень конкурентности КХЛ внутри. Это основной ключ к успеху, при котором мы будем как можно дольше сохранять талантливых игроков в России.
— Чем программа развития «Авангарда» отличается от общенациональной программы «Красная машина»?
— Мы работаем в одном направлении, просто «Авангард» является маленькой частичкой большого дела. «Красная машина» — это про весь наш хоккей, а у нас
— Есть ли у КХЛ перспективы от стратегии развития отношений с Китаем?
— Всё зависит от заинтересованности Китая хоккеем. Если появятся китайцы, которым это будет интересно, то мы получим большой рынок. Пока таких людей не появилось, и поэтому мы имеем такой низкий уровень взаимодействия. Они решают свои локальные задачи, что будет дальше — никто не знает. Но как вы знаете из других областей, китайский рынок — очень серьёзный, и почему бы за него не побороться и в хоккее?
— Как обстоят дела с контрактом Вячеслава Войнова?
— Он отрабатывает своё годичное соглашение, всё в рабочем порядке. Что касается его будущего, то мы будем принимать решение после
Лев Лукин