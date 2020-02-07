Минское «Динамо» может покинуть КХЛ. У клуба проблемы с финансированием
Такие риски были и раньше, но сейчас ситуация
Такие риски были и раньше, но сейчас ситуация
Минское «Динамо» не блещет в КХЛ уже третий сезон подряд. Команда не показывает того, чего от неё ждут. Да, бюджет у минчан очень скромный, но в некоторых вещах команда могла бы выглядеть лучше даже с нынешними ресурсами. Впервые над клубом нависла
Гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков сделал заявление о ближайшей перспективе развития белорусского клуба, в частности он обратился к международным компаниям, работающим в Беларуси.
«Динамо-Минск» с самого начала является передовым клубом Беларуси в том, что касается организации клубного хозяйства, маркетинговой и коммерческой деятельности. Мы готовы взять ещё один рубеж и в перспективе стать первым частным хоккейным клубом страны, при этом продолжая выполнять важнейшие государственные функции по развитию вида спорта и белорусских хоккеистов в интересах «Динамо» и национальной сборной. У нашего клуба самая большая база болельщиков в Беларуси, он является одним из наиболее популярных в КХЛ и Европе, что подтверждается из года в год.
Я обращаюсь к представителям крупного бизнеса, международным компаниям, представленным на рынке Беларуси, к отечественным предпринимателям, среди которых немало наших болельщиков. Мы открыты для инвестиционных предложений и готовы предоставить вам уникальные возможности для продвижения ваших брендов на рынках Беларуси и стран, входящих в Континентальную хоккейную лигу. Уверен, что совместно нам по силам создать клуб, которым будет гордиться вся Беларусь, — цитирует Баскова
Минское «Динамо» существует за счёт спонсорства от белорусских компаний, таких, как «Беларускалий», «Минский тракторный завод», «Белавиа» и другие. Казалось бы, что такого, что клуб хочет привлечь новые инвестиции. Но ситуация немного сложнее: государственное дотирование за счёт предприятий может быть закончено.
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Дмитрий Басков подавал надежды как хороший руководитель, которому по силам собрать боеспособную команду. Но результаты пока говорят об обратном. Именно он пригласил в Минск Вудкрофта, который не справляется с нынешним «Динамо». В его первое пришествие минский клуб выглядел куда солидней по исполнителям, но канадец пытается привить те удачные схемы нынешней команде. Но это бессмысленно. Три года назад у него был хороший «Мерседес», а сейчас — «Лада Гранта».
Но сейчас, когда клуб находится под угрозой выхода из КХЛ, Басков может вернуть доверие болельщиков. Генеральному директору минчан надо пожелать терпения и удачи в поисках выхода из сложившейся ситуации. Будет очень обидно, если лига потеряет минское «Динамо».
Егор Литавор