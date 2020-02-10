«Барыс» объявил состав на гостевые матчи с командой Доуса и лидером «Запада»
Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправились на выезд в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправились на выезд в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
В ходе турне подопечные Андрея Скабелки проведут два матча: 11 февраляв Екатеринбурге против местного «Автомобилиста», за который выступает нападающий сборной Казахстана Найджел Доус, и 13 февраля Москве против ЦСКА, занимающего первое место в Западной конференции.
Состав ХК «Барыс»:
вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Эдди Паскуале;.
защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Атте Охтамаа, Виктор Сведберг, Максим Семенов, Егор Шалапов;.
нападающие: Павел Акользин, Дастин Бойд, Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Корбэн Найт, Ииро Пакаринен, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.
Добавим, что все три клуба уже обеспечили себе места в