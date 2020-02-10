«Барыс» объявил состав на гостевые матчи с командой Доуса и лидером «Запада»

В ходе турне подопечные Андрея Скабелки проведут два матча: 11 февраляв Екатеринбурге против местного «Автомобилиста», за который выступает нападающий сборной Казахстана Найджел Доус, и 13 февраля Москве против ЦСКА, занимающего первое место в Западной конференции.