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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеист из США рассказал об угрозах после интервью о жизни в России

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американский хоккеист Тим Стэплтон признался, что получал угрозы после его критики жизни в России и нынешнего тренера «Динамо» Владимира Крикунова.

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Источник: Спорт РИА Новости

Стэплтон и Крикунов вместе работали в нижнекамском «Нефтехимике» в 2014 году.

«После выхода того интервью мне позвонил агент и сказал: “Тим, ты в трендах всех российских СМИ. Ты уничтожил легендарного тренера Крикунова!” А я просто рассказывал истории и не хотел никого уничтожить. Конечно, у нас были споры, но я не врал! Мне четыре дня названивали с неизвестного номера, а потом прислали голосовое сообщение. Послушайте: “Ты должен срочно позвонить мне в Москву! Нужно сделать это сегодня по такому-то номеру”. Это же угроза. Мне было реально страшно, я так и не позвонил», — рассказал Стэплтон в эфире подкаста Spittin' Chiclets.

Последним клубом в карьере Стэплтона стал немецкий «Ингольштадт», в котором он завершил свою карьеру.

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