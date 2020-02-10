Хоккеист из США рассказал об угрозах после интервью о жизни в России
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американский хоккеист Тим Стэплтон признался, что получал угрозы после его критики жизни в России и нынешнего тренера «Динамо» Владимира Крикунова.
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американский хоккеист Тим Стэплтон признался, что получал угрозы после его критики жизни в России и нынешнего тренера «Динамо» Владимира Крикунова.
Стэплтон и Крикунов вместе работали в нижнекамском «Нефтехимике» в 2014 году.
«После выхода того интервью мне позвонил агент и сказал: “Тим, ты в трендах всех российских СМИ. Ты уничтожил легендарного тренера Крикунова!” А я просто рассказывал истории и не хотел никого уничтожить. Конечно, у нас были споры, но я не врал! Мне четыре дня названивали с неизвестного номера, а потом прислали голосовое сообщение. Послушайте: “Ты должен срочно позвонить мне в Москву! Нужно сделать это сегодня по
Последним клубом в карьере Стэплтона стал немецкий «Ингольштадт», в котором он завершил свою карьеру.