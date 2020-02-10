Хоккеист из США рассказал об угрозах после интервью о жизни в России

«После выхода того интервью мне позвонил агент и сказал: “Тим, ты в трендах всех российских СМИ. Ты уничтожил легендарного тренера Крикунова!” А я просто рассказывал истории и не хотел никого уничтожить. Конечно, у нас были споры, но я не врал! Мне четыре дня названивали с неизвестного номера, а потом прислали голосовое сообщение. Послушайте: “Ты должен срочно позвонить мне в Москву! Нужно сделать это сегодня по такому-то номеру”. Это же угроза. Мне было реально страшно, я так и не позвонил», — рассказал Стэплтон в эфире подкаста Spittin' Chiclets.